Стало известно, когда закончится отопительный сезон в Киеве

В учреждениях социальной сферы при необходимости продолжат получать тепло.

В Киеве власти, в связи с прогнозируемым весенним потеплением, решила прекратить централизованное снабжение теплом всех объектов 6 апреля.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил на пресс-брифинге.

«Сейчас прохладная погода, но уже есть прогноз Гидрометцентра о наступлении стабильного периода: будет теплая погода, когда среднесуточная температура воздуха будет больше, чем 8 градусов. Поэтому принято решение завершить отопительный сезон с 6 апреля», - сказал он.

По словам Пантелеева, 6 апреля начнется отключение теплоснабжения всех объектов, в том числе социальной инфраструктуры, жилищного фонда. На проведение таких технологических операций требуется около 3 суток.

«Но хочу отметить, что больничные учреждения, учреждения социального направления могут продолжать отапливаться, и они будут работать по индивидуальным заявкам. Где у нас стационары, особенно детские, там по решению главных врачей будет прекращаться отопление», - подчеркнул Пантелеев.

Таким образом, отметил он, в столице в этом году завершается отопительный сезон раньше, чем обычно (15 апреля).

Как сообщал УНИАН, отопительный сезон в Киеве начался 15 октября 2018 года, по индивидуальным заявкам было начато подключение учебных заведений, детских садов и больниц. С 20 октября началось массовое подключение к отоплению жилых домов.

Отопительный сезон 2017-2018 годов также завершился ранее - 6 апреля 2018 года.