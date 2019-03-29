С облгаза Фирташа взыскали более полмиллиарда в пользу «Укртрансгаза»

По словам главы «Нафтогаза», это не единственный иск компании к должникам за услуги балансирования газа.

Хозяйственный суд Днепропетровской области взыскал с компании «Днепрогаз», входящей в группу газовых компаний бизнесмена Дмитрия Фирташа, 548 млн грн долга в пользу государственной компании «Укртрансгаз» за услуги балансирования газа.

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Об этом сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

«Сегодня Хозяйственный суд Днепропетровской области принял важное решение в пользу «Укртрансгаза» - взыскать с «Днепрогаза», входящего в группу РГК («Региональная газовая компания» - УНИАН) Дмитрия Фирташа, почти 548 млн грн долга за услуги балансировки», - написал он.

По словам главы «Нафтогаза», это не единственный иск компании к должникам за услуги балансирования газа, и в дальнейшем Коболев ожидает ряд позитивных решений в пользу «Укртрансгаза».

«По состоянию на 1 марта облгазы задолжали «Укртрансгазу» за балансировку около 35 млрд грн. Группа «Нафтогаз» не собирается закрывать на это глаза. Мы отстаиваем свои интересы всеми законными способами», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Коболев заявлял, что «Нафтогаз Украины» в 2018 году ожидает худших финансовых результатов по сравнению с 2017 годом из-за больших долгов перед компанией, особенно со стороны газсбытов и облгазов.

«Нафтогаз» создал три дочерних компании для поставок газа напрямую промышленности, теплокоммунэнерго и населению, исключая из цепочки поставок облгазы.

Населению газ будет поставлять компания «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» (ГПК), теплокоммунэнерго – «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Тепло», коммерческим клиентам – «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Трейдинг».

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС. 100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

Услуги балансирования ГТС – это деятельность «Укртрансгаза», целью которой является обеспечение стабильной и прогнозируемой работы системы. В рамках этой деятельности оператор собирает заявки от добывающих, распределительных компаний и потребителей об объемах добываемого, транспортируемого и потребляемого газа. На основе этих данных составляется прогноз по работе ГТС (баланс). В случае отклонений фактических показателей от прогноза (возникновения небаланса) оператор ГТС берет на себя функцию по его устранению, например, при необходимости он может поднять газ из подземных хранилищ. После выполнения этой работы (услуги по балансированию системы), «Укртрансгаз» выставляет компании, по вине которой возник небаланс, счет на оплату стоимости таких услуг.