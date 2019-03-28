Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить нефтедобычу

По словам американского президента, цена нефти становится слишком высокой.

Президент США Дональд Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти, заявив, что ее цена поднялась слишком высоко.

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Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Очень важно, чтобы ОПЕК увеличила добычу нефти, - заявил американский лидер. - Мировые рынки нестабильны, цена нефти становится слишком высокой".

Цена фьючерса на нефть марки WTI на 14:45 составляет 58,58 доллара за баррель, цена фьючерса на нефть марки Brent, в свою очередь, составляет 66,99 доллара за баррель.

Трамп неоднократно за последний год призывал ОПЕК воздержаться от мер по поддержанию цен на нефть.