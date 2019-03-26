Тревоги о рецессии ограничивают подорожание нефти - Reuters

Эксперты отмечают, что риск мировой рецессии достиг максимума с 2008 года.

Цены на нефть выросли во вторник благодаря сокращению добычи во главе с ОПЕК и санкциям США против Венесуэлы и Ирана, однако признаки резкого замедления роста экономики и даже возможной рецессии ограничивали подъем рынков.

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Об этом сообщает Reuters.

"К 8:15 фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,16 процента до 67,32 доллара за баррель. Фьючерсы на американский сорт WTI торговались на отметке 59,16 доллара за баррель, на 0,58 процента выше предыдущего закрытия", - говорится в сообщении.

Аналитики сказали, что цены на текущий момент были бы выше, если бы не замедление экономики, которое, по словам некоторых, может вскоре превратиться в рецессию, ограничив потребление топлива.

"Риск рецессии достиг максимума с 2008 года", - сказал Уле Хансен из Saxo Bank.

На резкое замедление роста экономики указали свежие данные о производственной активности в Азии, Европе и Северной Америке.

"Рост мирового промпроизводства замедлился до 1 процента в прошлом квартале, и индикаторы указывают на то, что оно практически стагнирует в текущем квартале", - сказали аналитики JPMorgan Chase.