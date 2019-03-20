"Газовая" интрига для электората: станет ли для украинцев голубое топливо дешевле

Тема цены газа, которая в силу своей неподъемности особо чувствительна для украинцев, сейчас, в период выборной гонки, активно муссируется кандидатами. Как только не обещают они урезать тарифы – популизму предела нет. Последний диалог премьер-министра Владимира Гройсмана и главы «Нафтогаза» Андрея Коболева продемонстрировал, что и власть, и представители энергорынка «газовой» игрой не брезгует. Видимо, чтобы удержаться на своих постах или получить бонус на осенних парламентских выборах.

Так, руководитель НАК заявил, что цена газа на европейском рынке упала ниже его стоимости для населения в Украине, которую своим постановлением от 19 октября прошлого года установил Кабмин – 8550 гривен за тысячу кубометров. По его словам, «Нафтогаз» придумал, как исправить ситуацию, - для создания конкурентных отношений на рынке топлива предлагает правительству отменить режим специальных обязательств по цене на газ, чтобы у людей появилась возможность выбирать поставщика, который предложит наилучшую цену, как это сейчас происходит на рынке промышленных потребителей.

Премьер сразу же ответил, что пока не собирается отменять верхний предел цены на топливо: «Они говорят о том, что предлагают правительству отменить ограничение в 8550 (грн за тысячу кубометров – УНИАН). Если мы отменим ограничение, то завтра «Нафтогаз» может сказать, что цена может быть 10 или 11 тысяч гривен. Я этого допустить не могу, поэтому верхний предел в 8550, а все, что может быть ниже, я это полностью поддерживаю и даже требую, чтобы продавать газ украинцам дешевле».

Такого же мнения придерживается и вице-премьер-министр Павел Розенко: «На сегодняшний день ограничение верхнего предела цены, считаю, снимать нецелесообразно. Правительство внимательно следит за ситуацией на рынке газа. Безусловно, мы будем принимать решение в зависимости от ситуации на рынке, но никто сегодня «Нафтогазу» не запрещает продавать газ дешевле, чем он сегодня продает».

В продолжение темы Гройсман поручил «Нафтогазу» и Министерству финансов начать переговоры с Международным валютным фондом о не повышении цен на газ с 1 мая этого года, учитывая снижение стоимости топлива на европейских хабах.

Дело в том, что вопрос определения цены газа для населения является предметом переговоров Украины с МВФ. Представители Фонда настаивают на том, что стоимость должна быть поднята до уровня импортного паритета. Согласно обнародованному в январе этого года Меморандуму об экономической и финансовой политике по новой программе stand-by между Украиной и МВФ, наша страна взяла на себя обязательство повысить цену на газ для населения на 15% с 1 мая 2019 года – это уже прописано в госбюджете, а также с 2020 года сравнять цены с рыночными.

Первый транш – 1,4 миллиарда долларов из 3,9 миллиарда долларов новой программы Украина уже получила. Судьбу очередных кредитов по 1,3 миллиарда долларов каждый, а они очень важны для нашей страны из-за миллиардных выплат по долгам, будет традиционно решать миссия МВФ. Она по плану должна прибыть в нашу страну 15 мая и 15 ноября. Рабочая миссия находилась в Киеве в начале марта, но вопрос цены газа не обсуждался. Теперь он всплыл. Успеет ли власть его решить до приезда миссии, пока не понятно. Да и переговорный график в виду выборов может сместиться. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова. По ее словам, обсуждение пересмотра программы может состояться не ранее мая-июня. Эксперты считают, что скорее всего это произойдет уже летом, когда «новый» президент определится с позицией в отношении ключевого кредитора.

И еще очень важный аспект. Цена на газ вытекает из принятого в 2015 году закона о рынке природного газа, который является обязательством нашей страны по Соглашению об ассоциации с ЕС. Этим документом закреплены устоявшиеся в Евросоюзе, экономически обоснованные подходы к организации работы газового рынка. С учетом этого, эксперты подчеркивают, что все заявления власти о возможном снижение стоимости газа для населения – популистские. Объявленные в авральном режиме переговоры на эту тему с МВФ – очередная предвыборная манипуляция. А предложение «Нафтогаза» также не сможет сбить стоимость топлива.

Предвыборная «газовая» игра

Президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар считает, что смысл всех прозвучавших «газовых» заявлений в том, чтобы сейчас – в период политических турбулентностей – находить какие-то псевдорешения.

«Хотел же Гройсман якобы снизить цены на газ для населения, и – вот, найден механизм. Но это не означает, что проблема с МВФ сама собой исчезает, причем вроде бы и при рыночном основании. И ход какой – поручить «Нафтогазу» вести переговоры с Фондом. Но поправки к Меморандуму с МВФ будет подписывать не «Нафтогаз», хотя он может высказать свою точку зрения, это будет делать правительство. Именно оно на это уполномочено. В данном случае премьер-министр пытается перебросить, по крайней мере формально, на «Нафтогаз» какую-то ответственность, прекрасно понимая, что это - фикция. По сути, это – предвыборная манипуляция. Чтобы потом свалить вину за неудачу на НАК. Есть, конечно, неконфликтная платформа для решения проблемы, но каждый пытается сейчас образно «натянуть одеяло на себя», - отметил эксперт.

По его мнению, мало вероятно, что МВФ может согласиться на «замораживание» цены на газ для населения. Если бы даже Фонд пошел на это, то только при соответствующей директиве со стороны Вашингтона. США как самый крупный контрибутор имеют влияние на все решения Фонда. «Если Америка позволит Фонду занять более-мене лояльную позицию по этому вопросу в отношении Украины, исходя из политической ситуации в стране, то возможно МВФ временно закроет глаза на данную проблему. Но в это верится с трудом, учитывая нынешний хаос в вашингтонских коридорах», - подчеркнул Гончар.

Что касается предложения «Нафтогаза» отменить спецобязательства по цене на газ, то Гончар считает это не к месту - сейчас рынка как такового в Украине нет.

«У нас - квазирынок, рынок в полном смысле этого значения одномоментно не появляется. Если отменить сейчас регулирование, то это не означает, что сразу появится конкуренция и цены снизятся. И в предложении НАК есть уловка, однажды отменив госрегулирование возвратить его будет очень сложно. Украина не может на данный момент позволить себе такую роскошь – переход на полностью либерализированную модель рынка газа. Это сделать сейчас невозможно. Намерения на сегодня «Нафтогаза», как и любой бизнес-структуры, – сохранить свои доминирующие позиции. Но чтобы появилась на рынке реальная конкуренция, аппетиты «Нафтогаза» нужно унимать. Принцип – что хорошо для «Нафтогаза», то хорошо для Украины – отнюдь не тот, который на сегодня должен быть применим. Действительно, сейчас «Нафтогаз» - прибыльная компания, но это не означает, что вся Украина – потребители – должны работать на него. Не Украина – для «Нафтогаза», а «Нафтогаз» - для Украины. Так или иначе – переходный период подразумевает регулированный рынок. Другое дело – регулятор должен стать истинным регулятором, а не сервисной компанией по обслуживанию интересов олигархических групп. И тут уже вопрос к правительству», - сказал Гончар.

Эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский также считает, что все происходящее – манипуляция.

«Следуя Соглашению об ассоциации с ЕС, принятому закону о рынке газа и выданному вследствие этого постановлению правительства, Украина должна перейти к рыночной цене на газ с 1 января 2020 года. Очередное повышение тарифа должно быть осуществлено с 1 мая. Коболев говорит о том, что «Нафтогаз» может уже сейчас перейти на рыночные цены, не привязываясь к постановлению Кабмина, причем с учетом того, что цены на газ на европейских биржах пошли вниз. Подвох в том, что заявление НАК о конкуренции на рынке газа является чистой воды манипуляцией, так как «Нафтогаз» - монополист на этом рынке. Он монопольно газ импортирует, распределяет, а теперь хочет активно заняться и поставкой. При этом он добывает большую часть украинского газа. К тому же НАК не предлагает никаких рыночных механизмов. А ведь любой трейдер на европейском рынке предлагает пакет услуг. Простой пример – вы обращаетесь в НАК, чтобы купить сейчас при минимальной сезонной цене 2-3 тысячи кубов голубого топлива на следующий отопительный сезон. И что - вам никто его сейчас не продаст. НАК самой выгодно сегодня закупить дешевый газ в хранилища, а затем его продать в пик сезонных цен. То есть, отсутствуют рыночные механизмы, которые бы стабилизировали ситуацию. Пока «Нафтогаз» не работает на потребителя. И как потом будут регулироваться тарифы к началу отопительного сезона? Это тоже не понятно. А с учетом субсидий, которые получают большинство украинских домохозяйств, разрыв в стоимости будет покрываться снова из бюджета. И нет никаких заявлений от НАК, как она будет защищать при этом потребителя», - резюмировал эксперт.

Что касается переговоров с МВФ по цене газа, то, по его мнению, ожидать уступок Фонда не стоит. Все условия давно прописаны, и до приезда миссии никто к консенсусу не придет. Да и сама миссия может быть перенесена – до завершения президентских выборов. В лучшем случае, МВФ согласится перевести отношения на рыночные, то есть, согласно предложению Коболева, но и это навряд ли.

«Считаю, что вся эта история с возможным снижением тарифа, плюс конфликт Гройсмана и Коболева, - чистый популизм. К тому же, рынок газа у нас до сих пор не доведен до европейского уровня. Есть масса нормативных вопросов, которые должны быть урегулированы. Как результат – за последних четыре месяца долг за «коммуналку», даже с учетом субсидий, достиг 1 млрд долларов. И нет никакой надежды, что тариф на газ будет снижаться. Для этого должны кардинальным образом быть пересмотрены отношения с ЕС и МВФ, что полностью противоречит политике государства. И при этом полностью отсутствует система защиты прав населения. Рынок – это правильно, но он работает только в том случае, если у людей есть деньги, у украинцев их нет», подытожил Землянский.

До приезда миссии МВФ украинская делегация отправится на переговоры в Вашингтон. Дата пока не определена. Изначально планировалось обсуждение политических нюансов, особенно антикоррупционных обязательств нашей страны. Теперь, судя по заявлению Гройсмана, будет затронута и «газовая» тема. Но решение Фонд, скорее всего, озвучит после президентских выборов. Ждать осталось не так долго.

Когда статья уже публиковалась, стало известно, что «Нафтогаз», «учтя» критику правительства и в преддверии подписания нового контракта со своим главой Коболевым, сообщил, что цена газа с апреля для потребителей его услуг будет сокращена на 2% ниже установленной правительством стоимости – до 8,38 тысячи гривен вместо 8,55 тысячи гривен за тысячу кубометров. Снизил также «Нафтогаз» стоимость газа для промышленных потребителей, но на условиях предоплаты – до 7188 тысячи гривен, что на 19% меньше цены на март (с учетом НДС). Остается только добавить, что цена газа сейчас составляет на немецком хабе NCG до 15,81 евро за кубометр. Плюс доставка и налоги - получается, что газ должен стоить украинцам на более 7,5 тысячи гривен.

Нана Черная