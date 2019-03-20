Облгазы Фирташа будут обжаловать результаты проверок Нацкомиссии

19 марта регулятор завершил проверку первых трех операторов газораспределительных сетей по факту правомерности приведения объемов газа к стандартным условиям для бытовых потребителей.

Операторы газораспределительных сетей, входящие в группу "Региональная газовая компания", будут обжаловать решение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о незаконности дополнительных начислений ими объемов газа бытовым потребителям с использованием коэффициентов.

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Об этом сообщает пресс-служба "Региональной газовой компании".

"По результатам этой проверки представители НКРЭКУ составили акты. Они не были подписаны операторами ГРС и будут оспариваться. Интересно, что все они написаны по единому шаблону и первыми информацию о содержании этих актов получили не операторы ГРС, а представители государственного монополиста НАК "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 19 марта регулятор завершил проверку первых трех операторов газораспределительных сетей по факту правомерности приведения объемов газа к стандартным условиям для бытовых потребителей.

"Газораспределительные компании не согласны с выводами комиссии и уверены, что их действия находятся в правовом поле. Приведение объемов природного газа к стандартным условиям продиктовано требованиями нормативно-правовых актов", - сообщает компания.

Уточняется, что Закон "О рынке природного газа" предусматривает, что природный газ является товарной продукцией при стандартных условиях (давление - 760 миллиметров ртутного столба и температура 20 градусов по Цельсию).

По мнению группы РГК, Кодекс газораспределительных систем, утвержденный НКРЭКУ, также предусматривает, что объем природного газа в точках коммерческого учета должен быть приведен к стандартным условиям.

"Типовой договор распределения природного газа, утвержденный постановлением НКРЭКУ, предусматривает, что за расчетную единицу распределенного и потребленного природного газа берется кубометр природного газа, приведенный к стандартным условиям", - отмечает компания.

Как сообщал УНИАН, проверки "Винницагаза", "Волыньгаза" и "Киевоблгаза", входящих в группу "Региональная газовая компания", принадлежащую бизнесмену Дмитрию Фирташу, показали незаконность дополнительных начислений объемов газа бытовым потребителям с использованием коэффициентов.

В марте НКРЭКУ начала проверки восьми операторов газораспределительных систем в Украине по факту выставления ими завышенных сумм в платежках за газ для населения в конце прошлого года.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в феврале этого года получила разрешение от Государственной регуляторной службы Украины на проведение внеплановых проверок 20 операторов газораспределительных систем на предмет доначисления в платежках потребителей.

По словам главы НКРЭКУ Оксаны Кривенко, нарушителей может ожидать максимальный штраф в размере 850 тысяч гривень.