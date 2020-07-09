К сентябрю в Украине появится министерство, создание которого обещали с марта

Зеленский призвал направлять предложения от фермеров относительно кандидатов на должность министра агропромышленной политики.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что максимум в сентябре в Украине появится министр агропромышленной политики и соответствующее министерство.

Об этом, как передает корреспондент УНИАН, он сообщил во время встречи с представителями бизнеса Волынской области.

Зеленский призвал направлять предложения от фермеров и переработчиков сельскохозяйственной продукции относительно кандидатов на должность министра агропромышленной политики.

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«Я не знаю, успеем ли мы. У нас осталась одна сессионная неделя - именно следующая, а потом Верховная Рада у нас отдыхает. Я не знаю, успеем ли мы назначить нового министра и создать министерство так быстро. Но максимум в сентябре, когда депутаты снова выйдут работать, мы назначим, у нас будет отдельный министр сельского хозяйства», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в конце марта назначил главой комиссии по проведению реорганизации Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Александра Черных.

6 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о намерении новоизбранного Кабинета министров создать отдельное Министерство агропромышленного комплекса, а также отдельную должность для члена правительства, который будет заниматься развитием промышленности.

В конце августа 2019 года Министерство аграрной политики и продовольствия объединилось с Министерством экономического развития и торговли в одну структуру - Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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