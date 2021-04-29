Закон предусматривает выделение из госбюджета 6,8 млрд грн на обеспечение восстановленного Минагрополитики.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вносит изменения в госбюджет Украины на 2021 год для финансирования восстановленного Министерства аграрной политики и продовольствия.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

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Подписанный президентом закон вносит изменения в государственный бюджет на 2021 год и устанавливает расходы Минагрополитики в размере 6,8 млрд грн.

Соответственно уменьшаются расходы Минэкономики на 6,4 млрд грн и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов – на 434 млн грн.

"Такое перераспределение средств позволит обеспечить деятельность Министерства аграрной политики и продовольствия Украины", – отметили в ОП.

Также из Минэкономики в Минагрополитики перераспределяются объемы предоставления и возврата кредитов фермерским хозяйствам в сумме 50 млн грн.

Кроме того, в сферу управления Минагрополитики будет передано здание в Киеве по адресу: ул. Крещатик, 24, где ранее и располагалось министерство.

Что этому предшествовало

15 апреля Верховная Рада приняла закон о финансировании восстановленного Министерства аграрной политики и продовольствия из госбюджета-2021.

28 декабря 2020 года Кабинет министров принял решение, необходимое для восстановления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. До этого, 17 декабря, Верховная Рада назначила экс-главу Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.

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Автор: Анна Нагорная