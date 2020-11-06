Правительство ожидает, что стоимость одного гектара земли за 10 лет увеличится в пять раз - до более чем 5 тысяч долларов.

Максимальный экономический эффект от открытия рынка земли может составить 85 миллиардов долларов за 10 лет, если рынок будет открыт для всех заинтересованных лиц.

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Об этом сказано в презентации Национальной экономической стратегии Украины до 2030 года, с которой сегодня выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Согласно презентации, принятая правительством модель рынка земли позволит за 10 лет увеличить стоимость 1 га земли до 5072 долларов с нынешних около 1000 долларов.

"Общий экономический эффект составит 64 миллиарда долларов США за 10 лет. Однако это значение не является максимально возможным. Максимальный экономический эффект может составить 85 миллиардов долларов США, если рынок будет открыт для всех стейкхолдеров", - говорится в презентации стратегии.

Отмечается, что принятый закон о рынке земли предусматривает ряд серьезных ограничений, таких как ограничение площадей приобретаемой земли в одни руки, запрет на продажу земли иностранцам, что напрямую повлияет на справедливую стоимость земли и добавленную стоимость на работника.

Что этому предшествовало

28 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, вводящий рынок сельскохозяйственных земель в Украине с июля 2021 года.

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Автор: Анна Нагорная