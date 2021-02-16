В Украине так и не заработал Минагропрод спустя два месяца после назначения министра.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко возмущен разногласиями в правительстве вокруг создания профильного аграрного министерства.

Читайте такжеНовый министр агрополитики рассказал о приоритетах работы в должностиОб этом он сообщил на пресс-конференции, посвященной обсуждению развития агросектора Украины в рамках проекта Национальной экономической стратегии - 2030.

"Спустя два месяца с момента назначения министра аграрной политики у нас до сих пор нет министерства. До сих пор мы находимся в процессе дискуссий, согласований, поиска вариаций на тему, каким должно быть министерство", - сказал он.

При этом, по словам Лещенко, есть действующее положение от 2015 года о создании Минагропрода, которое является правовой основой функционирования министерства.

Он добавил, что ликвидация министерства в 2019 году привела к "диверсии в стране", когда агросектор вынужден доказывать свою важность и то, что отрасли необходимо свое министерство.

Что этому предшествовало

17 декабря 2020 года Верховная Рада назначила экс-главу Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.

28 декабря Кабинет министров принял решение, необходимое для воссоздания Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Возобновление работы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины неоднократно переносилось, последний раз - с февраля на март 2021 года, поскольку полномочия нового министерства до сих пор не определены.

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Автор: Анна Нагорная