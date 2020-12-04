Зачем украинцев подсаживают на импортный картофель

Несмотря на внушительный урожай картофеля в 2020 году, Украина продолжила наращивать импорт этих овощей из соседних стран и даже открывать новые торговые «горизонты» - Нидерланды. Действительно ли украинская картошка настолько плоха, что не конкурирует с заграничной даже на родине, или все дело в неграмотной аграрной политике?

Импорт заграничного картофеля в Украину не прекращался как во время активной фазы уборки этих овощей в конце лета, так и сейчас, в декабре, когда весь урожай собран и попадает на столы в каждую украинскую семью.

Украинская ассоциация производителей картофеля (УАПК) на днях обратилась к правительству с просьбой запретить импорт картофеля и продуктов его переработки из страны агрессора - России в нашу страну.

«Просим правительство Украины удовлетворить просьбу украинских производителей картофеля и запретить импорт картофеля, крахмальных и картофельных продуктов из России путем расширения санкционного списка за счет этих товарных позиций», – говорится в письме УАПК к правительству.

Неужели дело не только в принципе – ведь агрессор ввел санкции на импорт украинской картошки, а Украина в ответ таких санкций не ввела, – и украинских производителей уже окончательно добило засилье импортного картофеля на внутреннем рынке?

Украина в течение последних лет активно импортирует эту овощную продукцию из стран бывшего СНГ, а этим летом начался импорт картофеля из далеких Нидерландов.

А едва собрав свой урожай, который, к слову, оказался довольно внушительным, Украина с ноября начала закупать дешевый картофель еще и у Польши.

По информации аналитиков EastFruit, цены на местный картофель в Украине сейчас на 40 процентов ниже, чем в это же время в прошлом году. Но в Польше картофель все равно дешевле в два раза.

«Начало импорта картофеля в период, когда картофелехранилища заполнены отечественной продукцией, является очень неприятным сигналом. Возможно, украинским фермерам придётся тоже снижать цены на свою продукцию, а значит, они недополучат средства для развития производства в следующем году», – сказал экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

Растущий импорт

В прошлом году Украина впервые в истории импортировала значительные объемы картофеля. Из-за засухи собственный урожай картофеля был одним из самых низких за все годы – 20,3 миллиона тонн.

Отметим, что даже при таком раскладе в 2019 году Украина вошла в топ-3 производителей картофеля в мире.

Однако цены на местный картофель были рекордно высокими, от чего выиграли Россия и Беларусь, где урожай картофеля также оказался высоким, а цены – наоборот, рекордно низкими. За прошлый сезон Украина закупила у этих стран около полумиллиона тонн картофеля. А импорт из России увеличился в 43 раза по сравнению с предыдущим годом!

По данным Государственной таможенной службы, за неполный 2020 год Украина уже побила прошлогодний показатель: за десять месяцев текущего года мы закупили за рубежом почти 260 тысяч тонн картофеля, что на 60 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При ежегодном своем урожае в объеме свыше 20 миллионов тонн цифра в 260 тысяч тонн кажется незначительной.

Но стоит учесть, что почти весь картофель в Украине выращивается на приусадебных участках для продажи на рынках, и только лишь около пяти процентов приходятся на промышленное производство. Именно этот относительно небольшой объем картофеля, выращенный на аграрных предприятиях, поступает в отечественные супермаркеты, сети ресторанов, на переработку и экспорт.

Поэтому дальнейший импорт картофеля в растущих объемах для профессионального сегмента картофельной отрасли может обернуться крахом отрасли.

Куда девается собственный урожай?

В этом году урожай картофеля в Украине, по предварительным данным Госстата, составил 20,8 миллиона тонн, что на 2,5 процента больше, чем в 2019 году. При этом 20,4 миллиона тонн клубнеплодов собраны в хозяйствах населения, а оставшаяся небольшая часть – на промышленных предприятиях.

Каждый выращивающий этот овощ в своем огороде дачник или житель села, конечно, может поставить под сомнение точность государственной статистики. Ибо, кто точно знает объемы собранного урожая овощей в индивидуальных подсобных хозяйствах?

Как сообщил УНИАН аналитик «Украинского клуба аграрного бизнеса» (УКАБ) Иван Колодяжный, ежегодно Украина потребляет порядка 5-7 миллионов тонн картофеля, то есть в разы меньше, чем теоретически производит. При таком раскладе цена на продукт должна оставаться стабильно низкой течение года, но в действительности все иначе.

«Партии, объемы и качество картофеля у хозяйств населения отличаются. Хранить этот картофель им, кроме как в погребах, негде. А с приходом осенних дождей и высокой влажности, картофель начинает гнить, его уже никто не купит и ничего больше не остается, как отдавать на корм животным. Следовательно, получается, что при всех объемах собранного картофеля, в лучшем случае четвёртая часть действительно потребляется населением», – объясняет Колодяжный.

По данным УАПК, украинские склады рассчитаны на хранение в правильных условиях 300 тысяч тонн картофеля при минимально необходимом уровне для покрытия внутренних потребностей в 1,5 миллиона тонн.

В результате, зимой и весной Украине приходится импортировать картофель из Польши, Беларуси или РФ, где он продается по той же цене, что и отечественный картофель, но лучшего товарного качества.

При таком избытке картофеля на внутреннем рынке вполне логично было бы его экспортировать. Но Украина традиционно продает за рубеж небольшие партии клубнеплодов, в основном в импортозависимую Молдову.

За десять месяцев 2020 года экспорт украинского картофеля составил лишь 2,8 тысяч тонн, а за такой же период в неурожайный 2019 год мы экспортировали почти в два раза меньше. Наращивание экспорта отечественного картофеля объективно сдерживает структура его производства.

«Поскольку картофель в Украине производит мелкий фермер, все его желания и возможности – продать картофель на ближайшем рынке. Даже при большом желании хоть как-то экспортировать картофель в ближайшие страны, какое количество кругов ада фермеру придется пройти, чтобы собрать все необходимые документы? Необходимо получить документы качества, санитарные документы и разрешение на экспорт, найти подрядчика, который занимается перевозкой картофеля за границу, и многое другое. Мелкому фермеру это просто не под силу», – считает аналитик УКАБ Колодяжный.

Может ли помочь государство?

Для спасения проблемной отрасли Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства совместно с аграрными ассоциациями разработало пятилетний план развития промышленного картофелеводства в Украине.

«Цель стратегии на 2021-2025 годы – полностью обеспечить Украину семенным картофелем, в том числе семенами украинской селекции, а также продовольственным столовым картофелем и сырьем на переработку», – отметил министр экономики Игорь Петрашко.

В частности, предусматривается развитие систем орошения, модернизация картофелехранилищ, строительство новых перерабатывающих мощностей и заводов по производству крахмала и продуктов из картофеля.

Однако бюджет этой программы пока неизвестен, как и объем поддержки для отечественных картофелеводов в госбюджете на 2021 год.

Минэкономики также изучает идею запрета импорта картофеля из России в рамках мер для поддержки отечественных производителей.

«Запрет импорта картофеля из РФ, консультации фитосанитарной службы, введение государственной поддержки переработки – некоторые из инструментов, которые будут применены», – написал в сентябре на своей странице в Facebook заместитель министра Тарас Высоцкий по итогам совещания с представителями отрасли.

Правда, пока что видимых изменений нет, и Украина продолжает завозить дешевый российский, белорусский, польский и голландский картофель для продажи в супермаркетах и производства продуктов.

Очевидно, что в разгар пандемии коронавируса и экономического кризиса развитие картофелеводства не будет в списке приоритетов для властей. Только вот отрасль оказалась в стагнации не в последний год: к этому привели десятилетия отсутствия грамотной аграрной политики и государственного финансирования.

«Европейскому производителю и, соответственно, потребителю ЕС компенсирует 36 процентов стоимости картофеля. А в Таможенном Союзе эта компенсация составляет от 25 до 75 процентов. Вопрос: чем украинцы хуже, и как долго продержатся в конкурентной борьбе отечественные картофелеводы? Чей картофель будут есть украинцы через три, пять и семь лет?», – делится переживаниями директор УАПК Оксана Руженкова.

Украинцы умеют выращивать картофель хорошего качества на своих дачах и огородах, в чем можно убедиться, зайдя на любой продуктовый рынок. Государству нужно лишь немного помочь, чтобы вывести отечественный продукт на новый уровень – для продажи в супермаркетах и на международном рынке.

Анна Нагорная

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