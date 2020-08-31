В тройку лидеров по производству картофеля в 2019 году вошли Китай (93 миллиона тонн), Индия (51 миллион тонн) и Украина (23 миллиона тонн).

Украина на третьем месте среди стран-производителей картофеля с показателем 23 миллиона тонн урожая собранного за 2019-й год.

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Об этом сообщает портал Аgronews.ua.

"В число стран с наибольшим объемом производства картофеля в 2019 году также вошли Китай (93 миллиона тонн) и Индия (51 миллион тонн). Вместе с Украиной, на эти страны пришлось 45% общемировой доли производства картофеля", - говорится в сообщении.

Страны-лидеры по урожаю картофеля

Отмечается, что около четверти мирового объема урожая картофеля пришлось на Россию, США, Бангладеш, Германию, Францию, Польшу, Нидерланды, Канаду и Беларусь.

Сколько картофеля собрали в мире

В 2019 году общемировой урожай картофеля составил 371 миллион тонн, что на 2,1% больше аналогичного показателя прошлого сезона. В стоимостном выражении мировой рынок картофеля за 2019 год вырос на 6%, достигнув 140,5 миллиарда долларов.

Отмечается также, что в 2019 году объем отгрузки картофеля за рубеж вырос на 4,9%, достигнув показателя в 15 миллионов тонн.

Какие страны лидируют в экспорте картофеля:

Франция-3,5 миллиона тонн;

Германия-1,9 миллиона тонн;

Нидерланды-1,8 миллиона тонн;

Бельгия - 1 миллион тонн;

Египет - 0,7 миллиона тонн.

На перечисленные страны пришлось 60% общемирового экспорта картофеля.

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Автор: УНИАН