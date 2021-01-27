Полномочия нового аграрного министерства до сих пор не определены.

Вопрос возобновления работы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины перенесен на март, поскольку полномочия нового министерства до сих пор не определены.

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Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Роман Сластен.

По его словам, на сегодняшнем заседании комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики не смог вынести окончательное решение о разделении обязанностей между Минэкономики и Минагропродом.

"Решение отложили до 1 марта", - написал Сластен.

По его словам, одним из спорных вопросов была дальнейшая судьба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Минэкономики пытается оставить себе Госпродпотребслужбу. И это не единственный спорный вопрос", - добавил он.

Что этому предшествовало

17 декабря Верховная Рада назначила главу Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.

28 декабря Кабинет министров отменил решение, согласно которому Министерство аграрной политики и продовольствия Украины было присоединено к Министерству экономического развития и торговли. По словам главы Минэкономики Игоря Петрашко, это решение необходимо для создания нового Министерства аграрной политики.

Петрашко заверил, что правительство постарается максимально оперативно завершить работу по созданию МинАПК.

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Автор: Анна Нагорная