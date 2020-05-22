Водный дефицит в Украине: в госагентстве рассказали, как будут решать проблему

Сообщается, что наполнение водохранилищ позволяет обеспечить водные потребности украинцев, но на водохранилищах Житомира сложная ситуация.

Государственное агентство водных ресурсов готовит документы для моделирования водного дефицита - водохозяйственные балансы, которые дают возможность оценить и выявить, какие именно территории Украины будут испытывать водный дефицит, говорится в сообщении на правительственном портале.

Читайте такжеУкраинские реки без воды: как пережить засуху гидроэнергетике и аграриям

Отмечается, что 22 мая состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором глава Госводагентства Михаил Хорев информировал о мерах ведомства по водообеспечению населения и базовых секторов Украины в летний период 2020 года.

«Во избежание дефицита водных ресурсов установлены оптимальные режимы работы водных объектов. Это те согласованные «правила игры» с водопользователями для сбалансированного водопользования в условиях маловодья», - цитирует пресс-служба главу Госводагентства.

Сообщается, что в целом наполнение водохранилищ позволяет обеспечить в полной мере водные потребности украинцев. И не только приоритетные - питьевые и бытовые нужды населения, а и те, которые будут способствовать обеспечению продовольственной безопасности страны - потребности орошения.

«Остается сложной ситуация на р. Тетерев с наполнением водой водохранилищ Видсичное и Денишивское, которые являются источниками водоснабжения города Житомир. Для улучшения этой ситуации водохозяйственные организации обеспечили сбросы воды с вышерасположенных искусственных водных объектов, однако это не решило проблему в целом», - сказано в сообщении.

По режимам работы днепровских водохранилищ - на май установлены ограничения объемов воды, пропускаемых через турбины Кременчугской ГЭС. Согласованное решение соответствует статье 45 Водного кодекса Украины относительно приоритетности использования воды для питьевых и бытовых нужд населения в период маловодья.

Кроме того, при Госводагентстве начала работу экспертная группа по разработке стратегических направлений сохранения водности в условиях маловодья.

В результате заседания Госводагентству поручено и в дальнейшем обеспечивать неукоснительное соблюдение согласованных режимов работы водохранилищ и водохозяйственных систем, а в случае ухудшения дальнейшего снижения водности, оперативно корректировать режимы работы водохранилищ и водохозяйственных систем с учетом прогноза водности, и в случае необходимости принять меры по ограничению прав водопользователей или изменению условий водопользования в соответствии со статьей 45 Водного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 3 марта Государственное агентство водных ресурсов Украины впервые допустило ограничение права водопользователей в использовании воды из-за аномально теплых осени и зимы.

Справка УНИАН. Из-за аномально теплой зимы в 2020 году и недостаточного количества осадков для наполнения рек Укргидрометцентр прогнозирует дефицит воды в реках в весенне-летний период.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram