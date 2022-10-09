В Украине по состоянию на 9 октября килограмм гречки стоит в среднем 82,4 грн / кг. Это на 5,54 грн/кг меньше от среднемесячной цены в сентябре, когда она стоила 87,94 грн/кг.
Об этом сообщает "Минфин".
По его данным, в отдельных сетях супермаркетов цена на гречку составляет (за 1 кг):
Metro - 78,9 грн;
Auchan - 78,4 грн;
Varus – 89,9 грн.
Отмечается, что сейчас гречка дешевеет уже второй месяц подряд. В сентябре по сравнению с августом, ее средняя цена опустилась с 92,73 грн/кг до 87,94 грн/кг (минус 4,79 грн). До этого последнее удешевление было в декабре 2021 года.
По данным аналитиков, цена упала с 47,9 грн/кг до 47,26 грн/кг. Дальше же был лишь рост:
- январь-2022 – 50,2 грн/кг (+2,94 грн);
- февраль-50,48 грн / кг (+28 коп.);
- март – 50,81 грн/кг (+33 коп.);
- апрель – 59,25 грн/кг (+8,44 грн);
- май – 72,53 грн/кг (+13,28 грн);
- июнь – 89,9 грн/кг (+17,53 грн);
- июль – 91,7 грн/кг (+1,8 грн);
- август – 92,73 грн/кг (+1,03 грн).
Цены на гречку в Украине - что говорят эксперты
По итогам нынешней весенней посевной, в Украине гречкой было засеяно 75,3 тыс. га угодий.
Как заявил ранее глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, до конца года цена гречки в украинских магазинах снизится до 70-80 грн / кг.
Такого же мнения придерживается и первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Он убежден, что с октября цены на гречку на украинском рынке снизятся.