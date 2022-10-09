Отмечается, что сейчас гречка дешевеет уже второй месяц подряд.

В Украине по состоянию на 9 октября килограмм гречки стоит в среднем 82,4 грн / кг. Это на 5,54 грн/кг меньше от среднемесячной цены в сентябре, когда она стоила 87,94 грн/кг.

Об этом сообщает "Минфин".

По его данным, в отдельных сетях супермаркетов цена на гречку составляет (за 1 кг):

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Metro - 78,9 грн;

Auchan - 78,4 грн;

Varus – 89,9 грн.

Отмечается, что сейчас гречка дешевеет уже второй месяц подряд. В сентябре по сравнению с августом, ее средняя цена опустилась с 92,73 грн/кг до 87,94 грн/кг (минус 4,79 грн). До этого последнее удешевление было в декабре 2021 года.

По данным аналитиков, цена упала с 47,9 грн/кг до 47,26 грн/кг. Дальше же был лишь рост:

январь-2022 – 50,2 грн/кг (+2,94 грн);

февраль-50,48 грн / кг (+28 коп.);

март – 50,81 грн/кг (+33 коп.);

апрель – 59,25 грн/кг (+8,44 грн);

май – 72,53 грн/кг (+13,28 грн);

июнь – 89,9 грн/кг (+17,53 грн);

июль – 91,7 грн/кг (+1,8 грн);

август – 92,73 грн/кг (+1,03 грн).

Цены на гречку в Украине - что говорят эксперты

По итогам нынешней весенней посевной, в Украине гречкой было засеяно 75,3 тыс. га угодий.

Как заявил ранее глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, до конца года цена гречки в украинских магазинах снизится до 70-80 грн / кг.

Такого же мнения придерживается и первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Он убежден, что с октября цены на гречку на украинском рынке снизятся.

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