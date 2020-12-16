Производительность комбайна составляет до одного гектара в день.

В Украине запатентован навесной комбайн для отделения семян бахчевых (тыквенных) культур, а также кабачка и огурца от мякоти.

Об этом сообщает Seeds.org.ua.

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Патент получил украинский производитель сельскохозяйственной техники MOROZ. Как пишет издание, это самый малый в мире комбайн.

«Долгожданный патент на изобретение. Полгода чертежей, испытаний, затем 8 месяцев «Укрпатент» осуществлял проверки по всему миру — не существует ли подобных комбайнов. Теперь могу с уверенностью сказать, что это самый малый комбайн в мире с возможностями большого»,- заявил директор завода Роман Мороз.

Сообщается, что устройство агрегатируется с трактором мощностью от 10 лошадиных сил.

При этом производительность комбайна составляет 0,5-1 га/день. Агрегат полностью разборный, укомплектован сменной трубой сепарации с диаметром отверстий 3-8 мм. Диаметр трубы сепарации 330 мм, а длина – 500 мм. Для работы устройства необходимо участие от 1 до 4 человек.

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Автор: УНИАН