Резкий рост цены эксперты связывают с погодным фактором.

В течение последней недели картофель в Украине подорожал сразу на 14%.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Резкий рост цены эксперты связывают с погодным фактором. Ведь из-за морозов и снежных заносов на дорогах возникли перебои со снабжением. Поэтому количество картофеля на прилавках сокращается, а его стоимость растет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас фермеры предлагают к продаже качественный картофель по 8-10 гривень за килограмм.

"По оценкам экспертов рост цены на картофель остановится с улучшением погодных условий. В целом картофель сейчас дороже на 29%, чем в феврале прошлого года", - подчеркивает издание.

Что этому предшествовало

На украинских рынках продолжает дорожать хлеб.

Госстат фиксирует повышение хлебного ценника на 9%.

Больше всего увеличилась стоимость ржано-пшеничного хлеба.

Если раньше за килограммовую буханку платили 16,40 гривни, то теперь его цена почти 18 гривень.

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Автор: Анна Нагорная