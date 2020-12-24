В ходе приватизации спиртовой отрасли на аукционах уже было продано 18 спиртзаводов.

Приватизация спиртовых заводов, которая началась в октябре 2020 года и в ходе которой было продано 18 спиртовых активов, уже принесла в бюджет более 1 миллиарда гривень.

Читайте такжеМинистерство экономики установило контроль над почти полутысячей агропредприятий - МиловановОб этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Сообщается, что 23 декабря завершился аукцион по приватизации Кобиловолоцкого места осуществления деятельности (МОД), который был продан за 81,8 миллиона гривень, а цена во время торгов выросла в три раза. Также сегодня, 24 декабря, был приватизирован 18-й объект спиртовой отрасли – Великолюбинский спиртзавод за 55 миллионов гривень.

"Демонополизация спиртовой отрасли показывает сверхуспешные результаты. Уже есть первый миллиард. Финальные цены от стартовых растут в разы, что свидетельствует о большой заинтересованности бизнеса в инвестициях в эту сферу", - приводятся слова министра Игоря Петрашко.

Что этому предшествовало

3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла закон о либерализации в сфере производства спирта и отмене государственной монополии на спиртовую отрасль.

Монополистом в спиртовой отрасли Украины являлось государственное предприятие "Укрспирт", созданное на базе одноименного концерна в 2010 году.

Правительство планирует завершить приватизацию "Укрспирта" до 1 июля 2021 года, выставив на продажу более 40 заводов.

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Автор: Анна Нагорная