На сегодня система заполнена данными о земле, воде, лесах, природных ресурсах и т. д. на 30%.

Принятый 28 апреля Верховной Радой закон о земельной децентрализации, который предусматривает передачу государственных земель объединенным территориальным громадам и урезание полномочий Геокадастра, ускорит наполнение Национальной инфраструктуры геопространственных данных.

Об этом сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко на презентации проекта Национальной инфраструктуры геопространственных данных (НИГД).

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Он отметил, что на сегодняшний день в систему уже внесены более 1000 наборов данных различного типа (о земле, воде, лесах, природных ресурсах, коммуникациях и т. д.), что составляет около 30% информации о территории Украины.

"Это только начало, но мы уже видим очень позитивную динамику наполнения. В связи с историческим вчерашним решением Верховной Рады – принятием законопроекта 2194, благодаря которому громады получат реальную полноценную децентрализацию и новые возможности управления ресурсами, прирост наполнения НИГД увеличится в разы в этом году", – сказал Лещенко.

Министр добавил, что проект еще находится в пилотной стадии, но, несмотря на это, данные уже используются профильными ведомствами. В мае министерство и Госгекадастр планируют открыть доступ к этим данным широкой общественности на бесплатной основе.

Земельная реформа в Украине

15 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении комплексный законопроект о дерегуляции в сфере земельных отношений (№2194).

Документ считается важным для земельной реформы и полноценного запуска рынка Земли в Украине. Однако его окончательное принятие сильно задержалось.

28 апреля 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.

19 февраля 2021 года прошла первая презентация проекта Национальной инфраструктуры геопространственных данных (НИГД) для президента Владимира Зеленского. Глава государства отметил, что этот проект будет способствовать полной цифровизации всех процессов и данных в стране.

НИГД - это система, которая объединяет данные различного типа (о земле, воде, лесах, природных ресурсах, инфраструктуре, коммуникациях) на единой картографической основе и обеспечивает пользователям возможность простого поиска и беспрепятственного доступа к любым данным на национальном, региональном и местном уровнях.

25 февраля 2021 года в Минагрополитики сообщили о том, что земельная реформа в Украине близится к завершению.

28 апреля 2021 года Верховная Рада приняла комплексный закон о дерегуляции в сфере земельных отношений, который вносит изменения в Земельный кодекс и содержит более 100 статей – в частности, о передаче государственных земель громадам и пересмотре полномочий Государственной службы по вопросам картографии, геодезии и кадастра.

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Автор: Анна Нагорная