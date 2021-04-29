Принятый 28 апреля Верховной Радой закон о земельной децентрализации, который предусматривает передачу государственных земель объединенным территориальным громадам и урезание полномочий Геокадастра, ускорит наполнение Национальной инфраструктуры геопространственных данных.
Об этом сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко на презентации проекта Национальной инфраструктуры геопространственных данных (НИГД).
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Он отметил, что на сегодняшний день в систему уже внесены более 1000 наборов данных различного типа (о земле, воде, лесах, природных ресурсах, коммуникациях и т. д.), что составляет около 30% информации о территории Украины.
"Это только начало, но мы уже видим очень позитивную динамику наполнения. В связи с историческим вчерашним решением Верховной Рады – принятием законопроекта 2194, благодаря которому громады получат реальную полноценную децентрализацию и новые возможности управления ресурсами, прирост наполнения НИГД увеличится в разы в этом году", – сказал Лещенко.
Министр добавил, что проект еще находится в пилотной стадии, но, несмотря на это, данные уже используются профильными ведомствами. В мае министерство и Госгекадастр планируют открыть доступ к этим данным широкой общественности на бесплатной основе.
Земельная реформа в Украине
- 15 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении комплексный законопроект о дерегуляции в сфере земельных отношений (№2194).
- Документ считается важным для земельной реформы и полноценного запуска рынка Земли в Украине. Однако его окончательное принятие сильно задержалось.
- 28 апреля 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.
- 19 февраля 2021 года прошла первая презентация проекта Национальной инфраструктуры геопространственных данных (НИГД) для президента Владимира Зеленского. Глава государства отметил, что этот проект будет способствовать полной цифровизации всех процессов и данных в стране.
- НИГД - это система, которая объединяет данные различного типа (о земле, воде, лесах, природных ресурсах, инфраструктуре, коммуникациях) на единой картографической основе и обеспечивает пользователям возможность простого поиска и беспрепятственного доступа к любым данным на национальном, региональном и местном уровнях.
- 25 февраля 2021 года в Минагрополитики сообщили о том, что земельная реформа в Украине близится к завершению.
- 28 апреля 2021 года Верховная Рада приняла комплексный закон о дерегуляции в сфере земельных отношений, который вносит изменения в Земельный кодекс и содержит более 100 статей – в частности, о передаче государственных земель громадам и пересмотре полномочий Государственной службы по вопросам картографии, геодезии и кадастра.
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