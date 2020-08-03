С начала сезона Украина экспортировала на 1,16 миллиона тонн меньше кукурузы, чем годом ранее.

Темпы экспорта украинских зерновых отстают от прошлогодних, об этом свидетельствуют данные аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Читайте такжеУкраина сократила экспорт фруктов и овощей почти на 50%

Согласно официальным данным, с начала нового маркетингового года (МГ, июль 2020 - июнь 2021) по состоянию на 3 августа Украина экспортировала 2,52 миллиона тонн зерновых. Это на 1,43 миллиона тонн меньше, чем на такую же дату годом ранее.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 1,25 миллиона тонн (на 158 тысяч тонн меньше, чем годом ранее), ячменя – 838 тысяч тонн (на 120 тысяч тонн меньше).

Больше всего в текущем сезоне отстает экспорт кукурузы, которой отправлено на внешние рынки 425 тысяч тонн, что на 1,16 миллиона тонн меньше, чем годом ранее.

Кроме того, муки из пшеницы и других культур экспортировано 19,0 тысячи тонн, что на 8,1 тысячи тонн меньше, чем по состоянию на 3 августа 2019 года.

Как сообщал УНИАН, Украина обновила рекорд экспорта зерновых в 2019-2020 маркетинговом году (МГ, июль 2019 - июнь 2020), поставив на внешние рынки 57,2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, а также муки.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram