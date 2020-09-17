Госстат подтвердил урожай пшеницы в 2020 году на уровне 25,1 млн тонн.

Урожай пшеницы в Украине по состоянию на 1 сентября 2020 года составил около 25,1 млн тонн, что на 12,4% меньше, чем годом ранее.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

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Урожайность

В частности, озимой пшеницы по состоянию на 1 сентября собрано 24,47 млн. тонн (на 12,5% меньше, чем годом ранее), а яровой - 625 тыс. тонн (на 4,4% меньше).

При этом урожайность пшеницы в текущем году сократилась на 8,5% по сравнению с прошлым годом.

По данным Госстата, урожай ячменя составил 7,77 млн тонн, что на 14% меньше, чем в 2019 году.

Урожай гороха в текущем году сократился почти на 16% - до 489 тыс. тонн, рапса – на 8,5%, до 2,57 млн тонн.

Хронология событий

По данным Украинской зерновой ассоциации, украинские аграрии в 2020 году собрали урожай пшеницы на 6% меньше, чем годом ранее, – 26,6 миллиона тонн против 28,3 миллиона тонн в 2019 году.

С начала июля 2020 года, по состоянию на 7 сентября, украинские экспортеры отправили на внешние рынки 5,4 миллиона тонн пшеницы.

Согласно прогнозам экспорт пшеницы в 2020 году будет меньшим, чем годом ранее, но экспортной активности способствуют более высокие цены.

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Автор: Анна Нагорная