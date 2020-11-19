За 8 месяцев текущего года Украина продала в страны Европейского Союза более 30 тысяч тонн меда.

Украина по итогам 8 месяцев текущего года стала лидером по экспорту меда в страны Европейского Союза.

Об этом со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщила консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Анна Бурка на своей странице в Facebook.

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"Объемы поставок украинского меда в ЕС за январь-август 2020 года выросли на 16% (против такого же периода 2019-го), а из Китая - сократились на 19%. Таким образом, Украина стала поставщиком меда номер один в Европейский Союз", - отметила эксперт.

В частности, за отчетный период Украина поставила в регион 31,13 тыс. тонн меда, что составило почти 30% всего импорта ЕС.

Китай опустился на второе место с объемом поставок 23,39 тыс. тонн.

Что этому предшествовало

Украина по итогам 2019 года увеличила экспорт меда на 12,7% – до 55,6 тыс. тонн, при общем производстве около 110 тыс. тонн.

В госбюджете на 2020 год заложено 4 миллиарда гривень на поддержку сельхозпроизводителей.

Из этой суммы 1,2 миллиарда гривень предусмотрено на программу компенсации кредитов, 1 миллиард гривень - на частичную компенсацию стоимости сельхозтехники и оборудования, 1 миллиард гривень - на поддержку животноводства, а также по 400 миллионов гривень - на садоводство и фермерство.

По состоянию на 22 октября 2020 года украинские пасечники подали заявки на дотации на содержание пчелосемей на общую сумму 240 миллионов гривень, что в два раза больше, чем ожидало правительство.

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Автор: Анна Нагорная