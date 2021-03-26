В частности, пшеницы отправлено на экспорт 14,2 млн тонн.

Украинские аграрии с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2020 - июнь 2021) по состоянию на 26 марта экспортировали 34,72 млн тонн зерна, что на 10,2 млн тонн, или на четверть меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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В частности, пшеницы отправлено на экспорт 14,2 млн тонн, ячменя - 4,08 млн тонн, кукурузы - 15,82 млн тонн, ржи - 1,7 тыс. тонн.

Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 96,3 тыс. тонн, что на 174,4 тыс. тонн меньше, чем за соответствующий период прошлого МГ.

Что этому предшествовало

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозировало экспорт зерновых в текущем маркетинговом году на уровне 45,42 млн тонн, что на 20,5% меньше, чем в предыдущем МГ (57,2 млн тонн).

Минэкономики и участники зернового рынка утвердили предельный объем экспорта пшеницы в текущем маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021) на уровне 17,5 млн тонн, ржи – на уровне 16 тыс. тонн, а кукурузы – 24 млн тонн.

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Автор: Анна Нагорная