Украина продолжает бить рекорды по экспорту зерна

С июля наша страна экспортировала более 54 млн тонн зерновых и почти завершила экспорт пшеницы.

Украинские аграрии продолжают экспорт зерновых в условиях карантина, и с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 - июнь 2020) экспортировали 54,34 млн тонн зерна, что на 7,5 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом свидетельствуют данные аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 20,16 млн тонн из запланированных 20,2 млн тонн.

Также ячменя экспортировано 4,8 млн тонн, кукурузы - 28,6 млн тонн, ржи - 8,2 тыс. тонн.

Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 314,5 тыс. тонн, что почти на 45 тыс. тонн больше, чем за соответствующий период прошлого МГ.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, урожай в Украине в 2019 году составил 75 млн тонн, из которых 54 млн тонн будут экспортированы на внешние рынки.

Украина утвердила предельные объемы экспорта пшеницы в 2019-2020 маркетинговом году на уровне 20,2 млн тонн.

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