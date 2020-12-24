По состоянию на 23 декабря Украина экспортировала 24,75 млн тонн зерна, что на 4,7 млн тонн меньше, чем на такую же дату годом ранее.

Украина с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2020 - июнь 2021) по состоянию на 23 декабря экспортировала 24,75 млн тонн зерна, что на 4,7 млн тонн, или на 16%, меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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В частности, пшеницы отправлено на экспорт 12,29 млн тонн (-2,1 млн тонн по сравнению с прошлогодним показателем), ржи - 1,7 млн тонн (-3,3 млн тонн), кукурузы - 8,33 млн тонн (-2,6 млн тонн).

При этом ячменя экспортировано на 45 тыс. тонн больше, чем годом ранее - 3,74 млн тонн.

Экспорт украинской муки отстает от прошлогоднего показателя более чем в два раза. К 11 декабря украинские агропроизводители отправили на экспорт 74 тыс. тонн муки, что на 107 тыс. тонн меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Хронология событий

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и участники зернового рынка утвердили предельный объем экспорта пшеницы в текущем маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021) на уровне 17,5 млн тонн, а ржи – на уровне 16 тыс. тонн.

Украина обновила рекорд экспорта зерновых в 2019-2020 маркетинговом году, поставив на внешние рынки 57,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, а также муки.

Украина с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2020 - июнь 2021) по состоянию на 11 декабря экспортировала 22,89 миллиона тонн зерна, что на 3,8 миллиона тонн, или на 14,4%, меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

22 декабря 2020 года в ходе совещания Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства с профильными ассоциациями было принято решение о том, что Украина не будет вводить ограничения на экспорт зерна.

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Автор: Анна Нагорная