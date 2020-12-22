Представители министерства заверили, что объемы экспорта соответствуют договоренностям.

Правительство не намерено вводить ограничения относительно экспорта из Украины зерновых и масличных культур.

Об этом шла речь в ходе совещания Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства с профильными ассоциациями, говорится в сообщении Украинской зерновой ассоциации.

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Представители министерства заверили, что объемы экспорта соответствуют договоренностям, достигнутым в рамках Меморандума между министерством и профильными ассоциациями, поэтому никаких ограничений экспорта зерновых и масличных правительство не будет инициировать.

«Украина и в дальнейшем будет выполнять свои обязательства по экспорту зерна и обеспечивать продовольственную безопасность в мире. По состоянию на 18 декабря 2020 г., по данным министерства, Украина экспортировала 23,8 млн т зерновых, из них пшеницы — 12,2 млн т, ячменя 3,7 млн т, кукурузы — 7,5 млн т», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Украинская зерновая ассоциация отметила, что бизнес будет продолжать придерживаться достигнутых договоренностей в рамках Меморандума.

Что этому предшествовало

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и участники зернового рынка утвердили предельный объем экспорта пшеницы в текущем маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021) на уровне 17,5 миллиона тонн, а ржи – на уровне 16 тысяч тонн.

Украина обновила рекорд экспорта зерновых в 2019-2020 маркетинговом году, поставив на внешние рынки 57,2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, а также муки.

Украина с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2020 - июнь 2021) по состоянию на 11 декабря экспортировала 22,89 миллиона тонн зерна, что на 3,8 миллиона тонн, или на 14,4%, меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

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Автор: УНИАН