С начала сезона Украина экспортировала 35,79 млн тонн зерна.

Украина с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2020 - июнь 2021) по состоянию на 5 апреля экспортировала 14,6 млн тонн пшеницы, или 83% процента от запланированного объема.

Об этом свидетельствуют данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Также Украина отправила на экспорт 16,5 млн тонн кукурузы, что составляет 68% от запланированного объема.

По данным Минэкономики, всего с начала сезона экспорт зерновых составил 35,79 млн тонн, или 78% к прогнозу в 45,7 млн тонн. В то же время, это на 10,9 млн тонн меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Экспорт муки за отчетный период составил 97,3 млн тонн, что почти в три раза меньше, чем на 5 апреля прошлого года.

Что этому предшествовало

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства повысило прогноз экспорта зерновых из Украины в текущем маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021) на 300 тыс. тонн – до 45,7 млн тонн.

Минэкономики и участники зернового рынка утвердили предельный объем экспорта пшеницы в текущем МГ на уровне 17,5 млн тонн, ржи – на уровне 16 тыс. тонн, а кукурузы – 24 млн тонн.

Урожай зерновых в 2020 году составил 65,4 млн тонн зерновых, что почти на 7 млн тонн меньше, чем в 2019 году.

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Автор: Анна Нагорная