Стоимость картофеля в среднем на 29% выше, чем в аналогичный период 2020 года.

На фоне непогоды, которая с 8 февраля накрыла Украину, фермеры уверенно повышают цены на картофель.

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Об этом сообщает "АПК-Информ: овощи и фрукты".

Сейчас фермеры предлагают к продаже качественный картофель по 8-10 гривень/килограмм, что в среднем на 14% дороже, чем неделей ранее. Также, на рынке присутствует и картофель, товарные характеристики которого не всегда устраивают потребителя, цена на такую продукцию составляет в среднем по 7,50 гривни/килограмм.

Отмечается также, что причиной ценового роста является ограниченное предложение картофеля на рынке из-за неблагоприятных погодных условий и перебоев с поставками из-за морозов и снежных заносов на дорогах. Также объемы предложения картофеля в текущем сезоне уступают прошлогодним.

Таким образом, в целом стоимость картофеля в Украине в среднем на 29% выше, чем в аналогичный период 2020 года. В то же время большинство игроков рынка прогнозируют, что как только погодные условия стабилизируются, рост цен в сегменте картофеля может остановиться.

Что этому предшествовало

Потребительская инфляция в Украине в декабре 2020 года в годовом выражении - по сравнению с декабрем 2019 года - составила 5%, ускорившись с 4,1% годом ранее.

16 декабря 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о том, что будет с доходами госбюджета-2021.

18 декабря 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в 2021 году планируется рост экономики на 4,6%, а также умеренная инфляция.

21 января 2021 года был обнародован прогноз согласно которому Национальный банк Украины ожидает ускорения инфляции в первом полугодии 2021 года с возвратом в целевой диапазон 5%±1 п. п. в первом полугодии 2022 года.

Потребительская инфляция в Украине в январе 2021 года в годовом выражении - по сравнению с январем 2020 года составила 6,1%, ускорившись с 5% в декабре.

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Автор: УНИАН