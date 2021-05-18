Прежде земельные аукционы проходили в устаревшей форме – с физическим присутствием участников и поднятием табличек со ставками.

Верховная Рада приняла закон о продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности, а также прав аренды на них через электронные аукционы.

Об этом сообщает сайт парламента.

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За принятие законопроекта №2195 во втором чтении и в целом проголосовали 272 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Отметим, что ко второму чтению законопроекта было подано 776 поправок.

Как указано в пояснительной записке к документу, сейчас аукционы по продаже земли проходят в устаревшей форме – с физическим присутствием участников, поднятием табличек со ставками и т.д. При этом электронные аукционы уже доказали свою эффективность в ходе продажи объектов малой приватизации, а также позволили увеличить стоимость этих лотов в разы.

"Кроме этого, продажа и передача в пользование земельных участков через электронные торги обеспечит прозрачность процедур, поскольку субъективное влияние на земельные торги будет минимизировано и заменено автоматическими действиями электронной системы", – говорится в записке.

Со вступлением закона в силу земельные онлайн-торги будут проводиться в единой электронной торговой системе в режиме реального времени. По итогам аукционов будет заключаться договор купли-продажи, аренды, права на застройку (суперфиция) или долгосрочной аренды (эмфитевзиса) земельного участка с победителем торгов, который предложил наивысшую цену.

Также изменится размер гарантийного взноса по лоту, который составит не менее 30 процентов стартовой цены продажи земельного участка или стартового размера годовой платы за пользование участком.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Запуск рынка земли в Украине

14 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об аренде и продаже государственных и коммунальных земель через электронные аукционы (№2195).

Украинский агробизнес призывал парламент поддержать данный закон.

28 апреля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения», который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.

Закон предусматривает поэтапную земельную реформу: с 1 июля 2021 года покупать сельскохозяйственные земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. На втором этапе, с 1 января 2024 года, размер концентрации увеличится до 10 тысяч гектаров, а покупать земли смогут также юридические лица.

13 мая 2021 года стало известно о том, что Конституционный суд 3 июня начнет рассмотрение дела по конституционному представлению народных депутатов относительно закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

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Автор: Анна Нагорная