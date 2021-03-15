Тюльпаны - популярные цветы на дачах и в садах.

Тюльпаны - это многолетние луковичные растения с крупным цветком разных цветов. Их используют для украшения сада или дачи. Эти цветы довольно неприхотливы к условиям выращивания. Высаживают их дважды в году: весной сажают молодые приобретенные луковицы, а осенью проводят посадку своих выращенных цветов под зиму.

Когда и как высаживают тюльпаны

Молодые луковицы боятся ночных заморозков, поэтому сначала их высаживают в горшочки. Когда погода улучшится и морозы окончательно отступят, цветы пересаживают в открытый грунт.

Дата высадки цветов зависит от погоды. Температура почвы для посадки тюльпанов должна быть не меньше +9°. Для этого температура воздуха на протяжении нескольких дней не должна быть ниже +12°. В это время можно высаживать тюльпаны в грунт.

Как правило, начинать посадку тюльпанов на юге страны можно уже с середины марта, с наступлением первого устойчивого тепла. В центральных областях Украины тюльпаны высаживают в горшочки в конце марта, а пересадку в почву проводят в начале апреля. В самых холодных областях рекомендуется высаживать луковицы в середине апреля.

Когда высаживать тюльпаны по лунному календарю

Чтобы цветы хорошо прижились в земле, важно высаживать их в благоприятные дни лунного цикла. Некоторые фазы Луны считаются неплодородными для цветов и негативно влияют на рост тюльпанов.

Благоприятные дни для посадки тюльпанов в грунт:

в марте: 1, 3-5, 8, 13-15, 19, 28;

в апреле: 1, 3, 5, 8, 9, 13, 15-19, 27, 28;

в мае: 1, 2, 5, 13, 15-17, 20, 24, 28, 29

В эти дни лучше воздержаться от высадки:

март: 2, 7, 11, 12, 16-18;

апрель: 2, 6-7, 20-23;

май: 3-4, 7-10, 21-23.

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Автор: Екатерина Пулатова