Правильность выбора сроков посадки и хороший уход – то, от чего зависит качество и количество урожая лука.

Лук – сельскохозяйственная культура, которую можно встретить на любом огороде и дачном участке. Сажать его можно под зиму и весной.

Особенности посадки лука

Лук репчатый обычно выращивают в течение 2 лет. Сначала весной одного года сеют семена, из которых вырастает севок (мелкие луковицы). Весной на следующий год его сажают в открытый грунт и осенью собирают большую репу. Однако вырастить луковицы можно и за год, если рано посеять семена.

Посев семян лука на рассаду

Читайте такжеКогда сажать картофель в 2021 году: сроки и особенности посадки огородной культурыСеять чернушку (семена репчатого лука) на рассаду начинают в конце зимы и к середине весны. Часто это делают во второй половине марта.

Перед посевом семена полезно замочить в растворе марганцовки (1 г на 1 л воды) на 45 минут, после чего его следует подсушить. Если семена были куплены в специализированном магазине, протравливать их не нужно, ведь производитель уже сделал это до реализации.

Уже в середине мая, после угрозы весенних заморозков рассаду высаживают на постоянное место. Сажать в открытый грунт можно также сразу саму чернушку.

Когда сажать лук весной 2021 года

Правильность выбора сроков посадки и хороший уход – то, от чего зависит качество и количество урожая лука. Чтобы понять, когда можно садить посадочный материал в открытый грунт весной, следят за погодными условиями и температурой.

Хотя лук хорошо переносит низкие температуры (до 1°С тепла), в теплой почве он растет активнее. К моменту посадки севка почва должна прогреться до 10-12°С и подсохнуть, в ночное время оптимальная температура – 2-5°С. Поэтому посадочные работы следует начинать после того, как минует риск заморозков.

В целом в мае сажать севок можно в любой климатической зоне, но можно делать это и раньше. Для высадки лука важнее не дата, а погодные условия.

Так, в южной части Украины посадку лука в открытый грунт начинают с середины марта. Оптимальными сроками для посадки севка в открытый грунт является конец апреля – середина мая.

Посадка лука по лунному календарю

Если брать во внимание лунный календарь, то самыми благоприятными днями, когда стоит сажать лук на зелень в 2021 году, считаются:

март - 3, 5, 8, 13-22, 24-28;

апрель - 1, 5, 8-10, 13, 18, 19, 24-28;

май - 1, 2, 5-7, 10-17, 19-22, 24-25, 28 и 29.

В то же время лучшими днями 2021 года для посадки лука на головку по лунному календарю являются следующие:

март - 1, 3-5, 8, 13-15, 19 и 28;

апрель - 1, 5, 8, 9, 13, 18, 19, 27 и 28;

май - 1, 2, 5, 13, 15-17, 20, 24, 28 и 29.

Подготовка лука к высаживанию

Сначала надо перебрать маленькие головки, удаляя мягкие, большие и поврежденные луковички. Луковицы также не должны быть проросшими.

Рекомендуют также разбирать сеянку на группы по размеру. Это нужно для посадки отдельно: чем крупнее головки, тем большее расстояние оставляют между ними. К тому же большую сеянку высаживают на 10-14 дней позже мелкой.

Затем у посадочного материала нужно срезать сухой хвостик (так луковица быстрее прорастет). Также, как и семена, севок перед посадкой в открытый грунт можно замочить в вишневом растворе марганца на 20-30 минут.

Подготовка участка под лук

Под лук рекомендуется отводить открытые солнечные участки с влажной плодородной почвой и глубоким залеганием грунтовых вод.

Не стоит сажать лук сеянку на головку после моркови, чеснока и огурцов. Лучшими предшественниками на участке являются ранние сорта картофеля и капусты, сидераты, бобовые, кабачки, тыква, томаты.

За неделю до высадки в почву вносят органику, перекапывают почву и готовят грядки. Непосредственно перед посадкой почву рыхлят, удаляют все сорняки и их корни.

Как правильно сажать лук

Читайте такжеПосадка чеснока 2021: когда и как лучше всего высаживать для хорошего урожаяПри выборе схемы посадки учитывают сорт лука, в частности, его кустистость. Для "пышных" сортов оставляют между луковицами больше места.

Так, чаще всего для посадки луковичек делают бороздки глубиной до 10 см. При этом расстояние между рядами должно быть 15-25 см.

Высаживают сеянку на расстоянии 7-8 см между мелкими луковицами, не менее 12 см – между крупными. Заглублять луковицы следует "по плечики", то есть на 3-4 см, чтобы посадочные экземпляры имели хороший контакт с почвой.

Для подкормки и ускорения роста лука сверху можно слегка обсыпать древесной золой, а затем присыпать грунтом.

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Автор: УНИАН