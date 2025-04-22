По данным Госпродпотребслужбы, количество погибших пчелосемей в 2024 году составило 1048.

В случае отравления одной пчелиной семьи пчеловод теряет от 6 500 до 11 000 грн. Об этом отмечает владелец хозяйства по селекции и разведению пчел Леонид Егошин, основываясь на приблизительных подсчетах средних цен на пчелиную продукцию, пишет AgroPortal.ua.

В частности, он детализирует, что теряется как минимум пчелосемья, а это до 2 500 грн, также теряется неполученный доход, который эта пчелосемья пчеловоду могла бы принести - от 30 до 80 кг меда (~2000-5000 грн), до 6 кг цветочной пыльцы (~2000 грн), а еще воск, прополис, маточное молочко.

По данным Госпродпотребслужбы, количество погибших пчелосемей в 2024 г. составило 1048, в том числе из-за отравления пестицидами - 8, в то время как в 2018 г. это количество достигало 12 800, а уже в 2020 г. - 473.

Видео дня

"Прежде всего, уровень смертности пчел снизился благодаря ежегодной информационной кампании, направленной на налаживание эффективного взаимодействия аграрий – пчеловод, которую проводит Минагрополитики вместе с Госпродпотребслужбой и ассоциациями", – говорит руководитель агрохимического направления Европейской Бизнес Ассоциации Виктор Погорелый.

Речь идет о неукоснительном выполнении инструкции по применению СЗР и своевременном информировании об их внесении со стороны аграриев и изоляции пчел в ульях или вывозе пасеки в безопасное место на срок, предусмотренный ограничениями при применении конкретных СЗР, - со стороны пчеловодов.

"Впрочем, несмотря на требования действующего законодательства, не все пчеловоды регистрируют свои пасеки, что приводит к конфликтам с аграриями в случае гибели пчел. Также не все аграрии соблюдают регламенты применения СЗР, что в итоге приводит к такому же печальному результату", - добавляет первый заместитель аграрного министра Тарас Высоцкий.

В этом году перед стартом агропроизводственного сезона Минагрополитики запустило платформу "єБджільництво", которая должна свести количество отравлений к минимуму.

Качественная синхронизация основных участников рынка в этом направлении действительно важна, добавляют в международной технологической компании Syngenta. Компания в Украине активно внедряет программы по защите биоразнообразия, в частности, с фокусом на здоровье пчел и других полезных насекомых, а также проводит обучение для агропроизводителей по ответственному применению средств защиты растений.

"Наш опыт показывает, что тесное сотрудничество между аграриями, пчеловодами и производителями СЗР способствует сохранению природных экосистем, что в свою очередь обеспечивает стабильность урожаев и повышает качество сельскохозяйственной продукции. Мы стремимся к достижению баланса между эффективным сельхозпроизводством и защитой окружающей среды", - отмечает руководитель группы региональных технических экспертов компании "Сингента" Александр Зозуля.