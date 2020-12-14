Стоимость новогоднего стола для жителей Киева составит 1916,78 гривни, что на 7,4% больше, чем при праздновании предыдущего нового года.

Стоимость новогоднего стола-2021 для украинской семьи из 4 человек повысится по сравнению с прошлым годом на 5,3% и составит 1706,09 гривни.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Для оценки были взяты блюда, которые являются традиционными для новогоднего стола среднестатистической украинской семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и тому подобное.

По расчетам экспертов, 3 килограмма салата "Оливье" традиционной рецептуры обойдутся в 159,37 гривни. Это на 13,8% больше, чем при праздновании нового 2020 года. Колбаса для салата обойдется в 70 гривень за 0,5 килограмма, 0,5 килограмма зеленого горошка - 32,50 гривни, 200 г соленых огурцов - 16,50 гривни, 6 яиц - 14,50 гривни и 180 грамм майонеза - 12,50 гривни. Еще в 13,37 гривни обойдутся лук, морковь и картофель.

На уровне прошлого года будет стоить салат "Сельдь под шубой" (1,5 килограмма) - 120,37 гривни. Львиную долю его стоимости составит филе сельди - 100 гривень за 0,5 килограмма.

Согласно сообщению, на 10-30% вырастут расходы на мясные продукты. Полкило нарезки из сырокопченой колбасы "Салями" будет стоить 89,50 гривни (+11,9% против цен 2019 года), подбрюшины копченой - 100 гривень (+25%), биток из свинины свежий - 110,0 гривни (+33,3%). Мясо птицы по состоянию на конец 2020 года является самым дешевым среди других видов мяса – 95 гривень за один килограмм. В целом, стоимость 2,5 килограмма мясных продуктов на новогоднем столе составит 394,50 гривни.

Традиционная для украинского стола сельдь (0,5 килограмма филе) обойдется в 100 гривень, твердый сыр (300 грамм) - 66 гривень и пачка масла сливочного (200 грамм) - 38 гривень. Молочные продукты в этом году подорожали на 10-12%.

Стоимость овощей на новогоднем столе составит, в среднем, 182,3 гривни. Картофель (2 килограмма) будет стоить в этом году 19,30 гривни, грибы (1 килограмм) - 50 гривень, перец сладкий (0,5 килограмма) - 52,50 гривни, огурцы свежие (0,5 килограмма) - 22,50 гривни, помидоры свежие (1 кг) - 38,00 гривни.

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 104 гривень. За 2 килограмма мандаринов нужно будет заплатить 70 гривень, 1 килограмм бананов обойдется в среднем в 25 гривень, лимон (200 грамм) - 9 гривень.

Буханка белого хлеба (1 килограмм) будет стоить 24,95 гривни, а шоколадные конфеты - 170 гривень за 1 килограмм.

Бутылка шампанского "Артемовское" (0,75 литра) обойдется в 100 гривень. В полтора раза больше - 170 гривень - придется заплатить за бутылку (0,5 литра) коньяка "Шабо" 5-летней выдержки.

Безалкогольные напитки обойдутся в 76,60 гривни. За 2 литра сока "Садочок" придется заплатить 38,30 гривни, за воду "Моршинская" (1,5 литра) - 11,30 гривни, за сладкую воду "Живчик" (2 литра) - 27 гривень.

Семьям, имеющим возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 470 гривень. Баночка красной икры (120 грамм) обойдется в 250 гривень, а 200 грамм красной рыбы - в 220 гривень. Поэтому стоимость новогоднего стола с деликатесами в Украине возрастет до 2176,09 гривни.

"Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 1916,78 гривни, что на 7,4% больше стоимости новогоднего стола 2020 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 2426,78 гривни", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), цены на продовольствие в мире в ноябре 2020 года продолжили расти второй месяц подряд и достигли максимального значения за последние шесть лет.

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Автор: Анна Нагорная