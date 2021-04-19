(Не)винный край: сможет ли украинское вино покорить мир

Украина имеет значительный потенциал в винодельческой отрасли, а наши вина по качеству вполне могут конкурировать с зарубежными. Как государство может помочь отечественным виноделам, которые борются за успех вопреки всем сложностям, и чем украинское вино может покорить мир – разбирался УНИАН.

Украина имеет длительную историю виноделия и занимает двадцатое место в мире по винодельческому потенциалу. Наши вина получают награды на международных конкурсах, и некоторые из них опережают по качеству зарубежные.

Но последние годы отрасль балансирует на грани кризиса, страдая от высоких налогов, и едва выдерживает конкуренцию с импортными винами. Несмотря на это, виноделы не опускают руки и продвигают на рынки свою продукцию собственными силами.

Конечно, наша страна в силу климатических особенностей никогда не была мировой столицей знаменитых и качественных вин. Но это вовсе не значит, что наши виноделы их не производят.

Наоборот, в связи с глобальным потеплением отечественная винодельческая отрасль получила шанс на активное развитие и на завоевание со своей продукцией национального и зарубежных рынков. Если, конечно, государство сможет вовремя протянуть ей руку помощи.

За последние годы, к сожалению, кризис в национальном виноградарстве и виноделии усугубился. Статистика отражает эту тенденцию. Производство вина в прошлом году упало до 5,7млн декалитров (дал.), что в два раза меньше, чем в 2019 году. Хотя в предыдущие годы этот показатель нередко превышал 15млн дал.

Критически сократились площади под виноградниками за время независимости Украины: если в 90-х годах на территории страны насчитывалось 176 тыс. гектаров, то в 2020 году их площадь составила около 42 тыс. гектаров.

Огромной бедой стала российская аннексия Крыма, где осталось больше трети украинских виноградников. Но и на материке площади под этой культурой за последние пять лет сократились еще почтина четыре тысячи гектаров.

«В Крыму остались многие известные заводы, такие как концерн «Массандра», завод шампанских вин «Новый свет», завод «Золотая балка», «Инкерманский завод марочных вин», Севастопольский винзавод и другие», – рассказал УНИАН генеральный директор корпорации «Укрвинпром» Владимир Кучеренко.

Все этосоздает дефицит виноматериалов, которые приходится импортировать за валюту.

«Отрасль работает нестабильно, в 2019-2020 годах наблюдалось резкое сокращение производства шампанского Украины, игристых и тихих вин. В то же время, наблюдается тенденция роста импорта», – подчеркивают в Укрвинпроме.

В прошлом годуУкраина установила абсолютный рекорд импорта вин, закупив за границей продукции на сумму около 180млн долл. В основном – из Италии (33 процента), Франции (15 процентов), Грузии (14 процентов).

В ожидании государственной поддержки

Засилье импорта на украинском рынке ставит отечественных виноделов в сложныеобстоятельства, ведь рынок Украины полностью открыт, а, учитывая то, что производители других стран получают значительные дотации и субсидии, создаются неконкурентные условия, что увеличивает необходимость в антидемпинговых расследованиях.

Украинские виноделы говорят, что не против конкуренции, но только, если она честная и открытая.

Поэтому государству стоило бы облегчить условия работы отечественным предпринимателям.

«Налоговая нагрузка на виноградарско-винодельческую отрасль в Украине достаточно высокая. Важно привести в соответствие с европейским законодательством налогообложение вин, а также отменить акцизный налог на них», – подчеркивают в корпорации «Укрвинпром».

В конце марта депутаты Верховной Рады зарегистрировали два законопроекта для поддержки винной отрасли. Один из них отменяет лицензии для малых производителей вин, за которые ежегодно нужно платить 780 гривень.

Сейчас в Украине насчитывается всего несколько десятков малых производств винодельческой продукции, тогда как во Франции их около 27 тысяч, в Испании – 14 тысяч. Это говорит о том, что существующая политика не создала условий для развития малого винодельческого бизнеса в нашей стране.

Второй законопроект предлагает отнести столовые вина к продуктам питания, а не к подакцизным товарам, и отменяет марки акцизного налога.

«В большинстве стран мира, в том числе и ЕС, ставка акцизного налога на игристые вина составляет 0 евро. Как исключение, во французской Шампани на сегодняшний день ставка акцизного налога (в переводе на гривни) – примерно 2,99 гривни за 1 литр игристого вина, а в Украине она в настоящее время достигла 11,65 гривни за 1 литр – в четыре раза больше. Это не может не влиять на конечную стоимость», – объясняет министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

Министр подчеркнул, что привычка части населения отдавать предпочтение импорту стала дополнительным фактором регресса отрасли. Если украинское вино по вкусу и качеству часто не уступает заграничному, то значительно проигрывает в рекламе и маркетинге, причем как на отечественном, так и на зарубежных рынках.

Своими силами

Украинский винный бизнес не собирается стоять на месте: на сегодняшний день эксперты и виноделы собственными силами развивают несколько проектов для популяризации отечественных вин.

«Корпорация «Укрвинпром», совместно с «Офисом по продвижению экспорта Украины» работает над созданием бренд-бука для национального бренда «Украинское вино». Собственный брендинг вина обеспечит не только мощную поддержку отрасли, но и укрепление имиджа украинской винодельческой продукции на зарубежных рынках, и будет способствовать повышению экспортного потенциала», – рассказывает гендиректор корпорации Владимир Кучеренко.

Еще один проект – «Винный гид Украины» – основала одна из украинскихотельных сетей. В рамках проекта проводятся винные фестивали и дегустации в различных городах страны. Особый акцент делается на популяризации малых винодельческих хозяйств.

В Одесской области с 2019 года при поддержке ЕС действует проект «Дорога вина и вкуса Украинской Бессарабии», объединяющий производителей локальных вин и традиционных продуктов, которые проводят туры и знакомят украинцев с особенностями работы местных виноделов и сыроваров.

Популяризаторы украинских вин есть и среди рестораторов. Например, киевская сеть винных баров Like a Local's Wine Bar предлагает свыше 50 видов исключительно украинского вина от 13 виноделен, в том числе из частных коллекций.

«Мы гордимся тем, что более половины вин, которые представлены у нас в баре, сложно или невозможно найти в рознице. Собственно, это и есть наш вызов – найти лучшие из украинских вин и представить их у нас», – рассказывает соосновательница сети Евгения Николайчук.

Завоевание рынков

Украинская винодельческая продукция экспортируется в постсоветские страны, ряд государств ЕС, а также в Китай, Вьетнам, Израиль, Турцию и США. В целом, в 2020 году Украина экспортировала 1,4 млн дал. вина, а до аннексии Крыма этот показатель составлял около 5 млн дал.

Ценителей местного вина становится больше и среди украинцев, особенно среди молодого поколения, которое поддерживают идею того, что покупать украинское – это правильно и полезно.

Как приятный бонус, местное вино чаще всего дешевле импортного: например, бутылку украинского «шардоне» можно купить менее чем за 100 гривень, тогда как французское будет стоить минимум в два раза дороже.

Киевский сомелье Игорь Сокол отмечает, что супермаркет – не лучшее место для покупки вина. Чтобы правильно выбрать и насладиться благородным напитком, эксперт советует посещать специализированные магазины и винные бары, а лучше – отправиться на производство к местным виноделам, которые встречаются в городах и селах многих областей Украины, и часто продают свою продукцию на ярмарках.

«Украинское вино, которое есть в массовой продаже, довольно неплохое, как на вкус и внешний вид, так и по качеству виноматериалов. Но именно классного вина, которое продается в магазинах, я смог бы назвать всего две-три марки – не хватает разнообразия. Было бы отлично, если бы в супермаркетах появилось больше крафтового вина», – говорит Сокол.

При этом эксперт с уверенностью отмечает, что качество украинского вина растет, как и культура его потребления среди наших сограждан.

Раскрыть потенциал

Эксперты уверены, что географическая специфика Украины является исключительно благоприятной для развития виноградарства и виноделия.

Лучше всего виноград растет в Николаевской, Закарпатской, Херсонской, Одесской и Запорожской областях. В то же время, в связи с климатическими изменениями последних десятилетий, виноделие активно распространяется и в другие регионы страны.

«15 виноградарских макрозон и 58 микрозон должны побуждать разработку программ государственной поддержки сектора для использования его мощного потенциала и улучшения позиций Украины на мировом рынке вина», – уверена заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики», доктор экономических наук Ольга Ходаковская.

В 2021 году правительство готово выделить около полумиллиарда гривень на поддержку отечественных виноделов и виноградарей. Воспользовавшись программой, один сельхозпроизводитель может получить до 60 миллионов гривень компенсации расходов на покупку посадочного материала, разбивку виноградников и строительство оросительных систем.

Несколько недель назад виноделы Франции пострадали от худшего за последние тридцать лет удара природы. Сильные апрельские заморозки повредили до половины урожая винограда, и фермеры были вынуждены разжигать костры на плантациях, чтобы задымлением спасти начавшие вегетацию лозы.

«В некоторых регионах будет очень и очень мало винограда», – сетуют виноделы альпийского региона Рона, понимая, что ведущая винодельческая держава может утратить свои позиции на мировом рынке.

Украинским виноградарям и виноделам больше повезло с климатическими условиями. Более того, в этом году отечественные метеорологи не прогнозируют засухи, которая могла бы испортить урожай винограда в южных регионах.

«Украина занимает 20 место в мире по своему винодельческому потенциалу. Наши вина берут одни из первых мест на международных конкурсах и дегустациях. К тому же, украинское вино – уникальное. По своим параметрам оно более натуральное, чем некоторые импортные образцы, поскольку, согласно действующим техусловиям, содержит в 3-4 раза меньше диоксида серы», – отметил гендиректор «Укрвинпрома» Кучеренко.

Учитывая все это, есть надежда, что по итогам 2021 года украинским виноделам удастся расширить присутствие своей продукции на национальном рынке и экспортировать значительно больше вин, чем за последние несколько лет.

Завоевание зарубежных рынков вина – непростая задача, ведь довольно сложно конкурировать с авторитетными мощными винодельческими странами, такими как Франция, Италия, Испания, Чили, Австралия, где развитие виноделия является не только экономическим, но и стратегическим национальным вопросом.

Однако, при правильном и системном подходе и Украине есть, что предложить Европе и миру.

Анна Нагорная

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