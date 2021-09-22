Не достанутся никому: почему херсонские фермеры уничтожают урожай арбузов

Сезон арбузов, который с нетерпением ждут взрослые и дети, в этом году обернулся настоящей катастрофой. Не сумев полностью продать урожай, фермеры в отчаянии выбрасывают тонны спелых арбузов просто гнить на полях. Почему это произошло и можно ли было избежать уничтожения продуктов?

Арбузный сезон для украинских фермеров в этом году обернулся кошмаром. Они вырастили щедрый урожай бахчевых, часть которого оказалась никому не нужна. Качественные, вкусные арбузы, не найдя своевременно покупателя, тоннами отправлялись на помойку.

Недавно многих пользователей сети шокировало видео того, как фермеры Херсонщины уничтожают десятки непроданных арбузов. Спелые и крупные ягоды выбрасывали из грузовиков прямо на поля, чтобы они пригодились хотя бы в качестве органического удобрения почвы - мульчи.

В отчаянии некоторые производители оставляли арбузы просто на обочинах дорог в надежде, что их заберут. Херсонские фермеры приглашали всех желающих забирать урожай с грядок совсем задёшево или даже бесплатно – но при условии самовывоза.

"Тех, кто самостоятельно бы вывез продукцию, пока не нашлось", – жалуется производитель из Херсонской области Николай Моисеенко.

Эксперты утверждают, что такой ситуации можно было бы избежать, будь у фермеров возможности для экспорта арбузов и менее дорогостоящая логистика. А также - фермерская кооперация и эффективное планирование поставок продукции наперед.

Арбузный коллапс

В этом году в Украине уродил богатый урожай арбузов. Погодные условия для их созревания были крайне благоприятными – не было ни засух, ни чрезмерных ливней.

К тому же, в этом сезоне фермеры посеяли больше бахчевых в надежде заработать на популярном летнем лакомстве. Но этому было не суждено случиться.

Из-за слишком большого предложения на рынке цены на арбузы били все антирекорды, что аналитики и сами фермеры уже прозвали "арбузным коллапсом". В разгар сезона бахчевые с полей можно было на месте выращивания купить по 50 копеек за килограмм. Хотя, еще в начале лета их стоимость в супермаркетах стартовала с 30 гривень за кило.

К концу августа цены на арбузы держались на уровне 8-10 гривень за килограмм в Киеве и немного дешевле в других городах. Даже после прибытия в столицу традиционной баржи, которая приплыла по Днепру с 300 тоннами херсонских арбузов, цены еще долгое время не снижались. Пяти-шестикилограммовая ягода в торговой сети или на базаре могла обойтись в 50 гривень, хотя ее реальная цена у производителя была 3 гривни.

Отчасти из-за этого некоторые украинцы откладывали покупку арбузов до конца августа-начала сентября. Обычно в это время арбузы самые дешевые и, как считают многие, более натуральные, поскольку дозревают под знойным солнцем и не нуждаются в удобрениях.

"Долго ждал, пока они подешевеют, а потом уже наступил сентябрь, появилось много винограда, яблок, и арбузов уже перехотелось", – поделился с агентством киевлянин Олег, которого мы встретили на одном из столичных рынков.

Проблемы с поставками

Ежегодно Украина выращивает почти миллион тонн арбузов в профессиональных хозяйствах и на приусадебных участках. Из них на экспорт идет всего около 30 тысяч тонн. В основном, украинские арбузы поставляются в соседние страны – Беларусь, Польшу, Литву, Молдову.

Помочь фермерам продать весь выращенный урожай мог бы более активный экспорт в Европу. Но, по мнению многих экспертов, значительно увеличить поставки арбузов в этом году Украине не удастся. Страны ЕС тоже собрали довольно большой урожай бахчевых, и цены там, соответственно, ниже, поэтому украинской продукцией европейцы сейчас едва ли заинтересуются.

"В 2020 году Украина вернулась в число 25 крупнейших мировых экспортёров арбузов, поставив на внешние рынки рекордные 33,9 тыс. тонн арбузов. Однако в текущем году экспорт обходится дороже, и цены на арбузы в Европе ниже, что делает экспорт менее привлекательным", — поясняет экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

Другая проблема, мешающая развитию экспорта арбузов – в Украине почти не выращивают те гибриды бахчевых, которые пользуются повышенным спросом в ЕС, а именно бессемянные арбузы небольшого размера. Украинским фермерам стоит задуматься: в супермаркетах Швейцарии такие арбузы порой стоят от 100 долларов за штуку.

Снижение спроса и привередливые покупатели

Арбуз всегда считался одним из самых популярных летних лакомств, который отлично утоляет жажду и охлаждает не хуже мороженого, к тому же содержит мало калорий и целый набор витаминов. Поход на рынок в поиске самого спелого и "звонкого" арбуза и поедание его всей семьей давно стало отличной украинской традицией.

В среднем, каждый украинец потребляет до 20 килограммов арбузов в год. Но в последнее время эта цифра постепенно снижается. В лучшем случае съедается половина всех выращенных в стране арбузов, производство которых близко к миллиону тонн.

"Сейчас их берут хуже, чем раньше. Люди стараются выбрать арбуз поменьше, чтоб было не тяжело тащить домой. Иногда берут разрезанные половинки. Но можно простоять на точке весь день и не продать ни одного арбуза", – делится наблюдениями продавец Людмила из Полтавы.

К тому же, многие потребители сейчас предпочитают фрукты и овощи в формате "на ходу" – когда очищенный и порезанный на кусочки арбуз упакован в небольшую коробочку, которую удобно взять с собой на работу или учебу. Эту тенденцию тоже стоит принять во внимание производителям, желающим продать арбузы с добавленной стоимостью.

Избежать перепроизводства и сбыть практически весь урожай бахчевых может помочь кооперация производителей и грамотное планирование поставок, считает консультант ФАО Катерина Зверева.

"Исходя из этой ситуации, малым и средним производителям арбузов в Украине стоит следовать примеру крупных фермерских хозяйств, а именно: кооперироваться для создания товарных партий и искать покупателя своей продукции еще на этапе посадки бахчи", – отмечает эксперт.

Многие украинские фермеры боятся повторения катастрофического сезона 2021 года в следующем году, поэтому уже планируют сократить посевные площади под арбузами для будущего урожая. Это может привести к значительному подорожанию бахчевых летом 2022 года.

Но во всем этом есть и положительный момент: подобный опыт показал аграриям, насколько важно планировать поставки наперед, развивать отечественный экспорт и выбирать для посева наиболее популярные и конкурентные сорта арбузов. В будущем это лишь усовершенствует украинское бахчеводство и сделает фермеров более конкурентоспособными.

Анна Нагорная

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