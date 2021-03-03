Кабинет министров на сегодняшнем заседании назначил Сергея Завадского временно исполняющим обязанности главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.
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Также на сегодняшнем заседании правительство назначило Олега Пилата заместителем главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, а Геннадия Данишевского - заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Что этому предшествовало
21 декабря 2020 года Кабинет министров уволил Романа Лещенко с должности главы Госгеокадастра в связи с избранием его министром агропромышленного комплекса. Временным главой Госгеокадастра тогда был назначен Алексей Пинчук.
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