В декабре прошлого года экс-главу Госгеокадастра Романа Лещенко назначили министром агропромышленного комплекса.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании назначил Сергея Завадского временно исполняющим обязанности главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

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Также на сегодняшнем заседании правительство назначило Олега Пилата заместителем главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, а Геннадия Данишевского - заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Что этому предшествовало

21 декабря 2020 года Кабинет министров уволил Романа Лещенко с должности главы Госгеокадастра в связи с избранием его министром агропромышленного комплекса. Временным главой Госгеокадастра тогда был назначен Алексей Пинчук.

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Автор: Дмитрий Шварц