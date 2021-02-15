Разработанный Минэкономики законопроект устанавливает проверки производства винодельческой продукции и санкции за нарушения.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает гармонизировать украинские правила производства вина с нормами Европейского Союза.

Читайте такжеАМКУ попросил украинских виноделов не обманывать покупателей "грузинскими коньяками"

Об этом говорится в проекте закона, опубликованном на сайте министерства.

"Проектом закона предлагается привести в соответствие с классификацией, принятой в странах ЕС, термины и определения, классификацию сортов винограда и требования к производству винодельческой продукции, произведенной из соответствующих сортов винограда, а также некоторые практики и ограничения", - говорится в законопроекте.

Также министерство предлагает ввести регистрацию, отчетность и производство винодельческой продукции с использованием в названиях географических указаний и вин контролируемого наименования по происхождению, аналогично используемым в странах ЕС.

Законопроект устанавливает принципы проведения проверок производства винодельческой продукции от виноградного куста до конечного продукта, а также санкции за нарушения требований к производству.

Кроме того, для отечественных производителей предусматривается государственная поддержка виноградарства и виноделия в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

В данный момент законопроект находится на обсуждении в министерстве.

Что этому предшествовало

Украина в 2020 году установила абсолютный рекорд импорта вин, закупив за границей этой продукции на сумму 179,25 миллиона долларов, что на 32,45 миллиона долларов больше, чем годом ранее.

По данным ассоциации "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ), отрицательное сальдо внешней торговли виноградными винами критически возросло за последние годы и составило 166,2 миллиона долларов.

Эксперты УКАБ отмечают, что, учитывая отмену пошлины на импорт вина из Европейского Союза с начала текущего года, которая будет действовать следующие 7 лет, кардинальных изменений в структуре импорта не избежать.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Нагорная