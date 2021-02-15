Минэкономики предлагает привести виноделие к стандартам ЕС / REUTERS

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает гармонизировать украинские правила производства вина с нормами Европейского Союза.

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Об этом говорится в проекте закона, опубликованном на сайте министерства.

"Проектом закона предлагается привести в соответствие с классификацией, принятой в странах ЕС, термины и определения, классификацию сортов винограда и требования к производству винодельческой продукции, произведенной из соответствующих сортов винограда, а также некоторые практики и ограничения", - говорится в законопроекте.

Также министерство предлагает ввести регистрацию, отчетность и производство винодельческой продукции с использованием в названиях географических указаний и вин контролируемого наименования по происхождению, аналогично используемым в странах ЕС.

Законопроект устанавливает принципы проведения проверок производства винодельческой продукции от виноградного куста до конечного продукта, а также санкции за нарушения требований к производству.

Кроме того, для отечественных производителей предусматривается государственная поддержка виноградарства и виноделия в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

В данный момент законопроект находится на обсуждении в министерстве.

Что этому предшествовало

  • Украина в 2020 году установила абсолютный рекорд импорта вин, закупив за границей этой продукции на сумму 179,25 миллиона долларов, что на 32,45 миллиона долларов больше, чем годом ранее.
  • По данным ассоциации "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ), отрицательное сальдо внешней торговли виноградными винами критически возросло за последние годы и составило 166,2 миллиона долларов.
  • Эксперты УКАБ отмечают, что, учитывая отмену пошлины на импорт вина из Европейского Союза с начала текущего года, которая будет действовать следующие 7 лет, кардинальных изменений в структуре импорта не избежать.

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Автор: Анна Нагорная