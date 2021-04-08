Импорт сахара в текущем сезоне прогнозируется на уровне 110 тыс. тонн.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины рассматривает вопрос выдачи в ближайшее время лицензий на импорт дополнительных 50 тыс. тонн сахара-сырца для стабилизации цен на сахар в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

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"Себестоимость сахара из импортного сахарного сырья составляет около 20 грн за килограмм. Соответственно, после осуществления импорта в ближайшие недели ценовая ситуация выровняется, и сахар станет доступнее для украинцев. Тем временем в парламенте рассматривается возможность временного обнуления импортных пошлин на ввоз сахара белого в Украину, что также будет способствовать насыщению внутреннего рынка сахаром", – приводятся в сообщении слова заместителя министра Тараса Высоцкого.

Отмечается, что в феврале-марте Украина импортировала 40 тыс. тонн сахара по установленной тарифной квоте с нулевой ставкой пошлины в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

Министерство оценивает внутреннее потребление сахара в текущем сезоне (сентябрь 2020 - август 2021) в 1,2 млн тонн, при этом производство сахара в этом сезоне сократилось до 1,1 млн тонн.

"Учитывая необходимость формирования переходящих остатков сахара на конец сезона на уровне не менее 250 тыс. тонн, прогнозируемый объем импорта сахара составит 110 тыс. тонн", – отмечают в Минэкономики.

Что этому предшествовало

Украина в текущем маркетинговом году (МГ, сентябрь 2020 - август 2021) сократила производство сахара до 1,1 млн тонн, что на 31% меньше по сравнению с предыдущим сезоном (1,48 млн тонн).

Согласно исследованию Киевской школы экономики, цены на сахар в Украине в январе 2021 года выросли в 1,5 раза.

В апреле Антимонопольный комитет открыл дело против двух производителей сахара из-за возможного сговора о повышении цен.

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Автор: Анна Нагорная