Украина может стать в условиях пандемии гарантом мировой продовольственной безопасности - Кулеба

Как отмечает министр иностранных дел, COVID-19 несет Украине как угрозы, так и неожиданные возможности.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что пандемия коронавирусной инфекции создает для Украины возможность утвердить статус мировой житницы для обеспечения продовольственной безопасности.

Об этом говорится в статье министра "Корми и властвуй" для издания "Зеркало Недели".

В частности, глава МИД сформулировал свое видение национальной идеи Украины, которая касается роли Украины как гаранта мировой продовольственной безопасности.

Как отмечает министр, пандемия COVID-19 несет Украине как угрозы, так и неожиданные возможности.

«По данным ООН, сейчас около 820 млн человек в мире хронически недоедают, из них 113 млн живут в голоде. Пандемия уже ухудшила и еще ухудшит эту ситуацию. Остановка полноценного сообщения разорвала устойчивые цепи снабжения продовольственными товарами. Стало очевидным, что глобальная экономика, к которой все привыкли, в действительности невероятно уязвима. Статистика голода уже начала расти. В таких условиях украинская житница приобретает неожиданно высокий вес», - отметил Кулеба.

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По его убеждению, коронавирус создает уникальную возможность для Украины. «Спустя почти столетие после трагического испытания геноцидом Голодомора стать «Мировой Житницей 2.0». Не той, откуда вывозят зерно ради «золота партии», а той, которая способна гарантировать продовольственную безопасность себе и партнерам. Этим обретая авторитет и влияние на мировой арене. Звучит амбициозно, но реалистично», - считает Кулеба.

Он убежден, что в новых условиях вопрос продовольственной безопасности имеет все шансы стать актуальнее вопроса цен на энергоносители.

В этой связи, место Украины в мире должно формулироваться как "гарант мировой продовольственной безопасности".

Министр добавил, что начала пандемии наши дипломаты видят, как растет заинтересованность в импорте из Украины наших традиционных продуктов. География запросов — от Чили до Индии. «В топе — кукуруза, пшеница, ячмень, соевые бобы, корма для животноводства, пшеничные отруби, растительные масла, семена масличных культур, орехи, солод, отдельные виды овощей и фруктов. Аналитика МИД свидетельствует о большом потенциале украинского продовольствия в странах Африки, Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии, отдельных регионах Латинской Америки», - заявил Кулеба.

Также он отметил, что внешнеполитическое ведомство стремится максимально расширить и усовершенствовать предложение на продовольственном рынке.

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