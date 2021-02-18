Вирус выявлен у птиц в одном из частных хозяйств.

Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области выявили вспышку птичьего гриппа в поселке Клавдиево-Тарасово под Киевом, принято решение о введении карантина в населенном пункте.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В частном домохозяйстве пгт Клавдиево-Тарасово, Бучанского (Бородянского) района Киевской области при молекулярно-генетических исследованиях обнаружено РНК вируса птичьего гриппа (тип А субтип Н5N8)", - говорится в сообщении.

По решению Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии с 17 февраля карантин и ограничения введены в поселке Клавдиево-Тарасово. Кроме того, в 10-километровую зону наблюдения (надзора) включены более 15 соседних населенных пунктов в Киевской области.

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Также в зону надзора попало предприятие по содержанию и убою птицы ООО "Производственно-торговая компания "Ранко" (с. Бабинцы).

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь птиц. Характеризуется поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью около 56%. Впервые грипп птиц был выявлен в Италии более ста лет назад.

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Автор: Анна Нагорная