Разрешение на торговлю посадочным материалом в "красных" зонах касается цветов и растений.

Кабинет министров разрешил продажу удобрений на территории регионов, которые попали в "красные" карантинные зоны.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, 23 апреля, и опубликовано на правительственном портале.

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Этим же постановлением Кабмин уточнил, что разрешение на торговлю посадочным материалом в "красных" зонах касается цветов и растений.

Карантин в Украине

17 февраля 2021 года Кабмин продлил действие карантина в Украине до 30 апреля, установив его адаптивную модель с четырьмя уровнями эпидемической опасности распространения COVID-19.

21 апреля 2021 года Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 30 июня 2021 года.

Согласно принятому решению, предусматривается продление для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации до 30 апреля и установление в целом в стране или на территории регионов "зеленого", "желтого", "оранжевого" или "красного" уровней эпидемической опасности распространения COVID-19.

Что этому предшествовало

27 мая 2020 года в Министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства заявили о планах ввести 30-процентную квоту на импорт азотных удобрений. Аграрные ассоциации выступили против такого решения, опасаясь повышения цен на удобрения вследствие монополизации рынка отечественными производителями.

В декабре 2020 года Верховная Рада одобрила законопроект, который регулирует ввоз и применение не зарегистрированных в Украине пестицидов и агрохимикатов.

23 декабря 2020 года Кабинет министров Украины утвердил проект закона, которым предлагается ввести штрафы за нарушение правил безопасности при обращении с генетически модифицированными организмами (ГМО).

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Автор: Дмитрий Шварц