Сама же Украина экспортировала лишь 26 тонн корнеплода.

По данным Государственной таможенной службы в Украину с начала 2021 года завезли почти 60 тысяч тонн картофеля.

Читайте такжеВ Украине усилят контроль за качеством мороженогоОб этом сообщает ТСН.uа.

"Основными странами поставщиками корнеплода стали: Польша, Литва, Латвия, Беларусь и Румыния. В денежном эквиваленте импорт достиг более 12 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в то же время Украина отправила на экспорт только 26 тонн картофеля, на сумму 9 тысяч долларов.

Поставщики картофеля в Украину:

Польша - 38,4%;

Литва - 16,8%;

Латвия - 8,4%;

Беларусь - 8,4%;

Румыния - 8,2%.

Что этому предшествовало

Накануне в Украине подорожали овощи. Так картофель сейчас стоит-11,9 гривны / килограмм.

Резкий рост цены эксперты связывают с погодным фактором. Ведь из-за морозов и снежных заносов на дорогах возникли перебои со снабжением. Поэтому количество картофеля на прилавках уменьшается, а его стоимость растет.

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Автор: Андрей Кибальный