Украина продолжает увеличивать импорт картофеля из Польши и Беларуси / REUTERS
По данным Государственной таможенной службы в Украину с начала 2021 года завезли почти 60 тысяч тонн картофеля.
Читайте такжеВ Украине усилят контроль за качеством мороженогоОб этом сообщает ТСН.uа.
"Основными странами поставщиками корнеплода стали: Польша, Литва, Латвия, Беларусь и Румыния. В денежном эквиваленте импорт достиг более 12 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в то же время Украина отправила на экспорт только 26 тонн картофеля, на сумму 9 тысяч долларов.
Поставщики картофеля в Украину:
- Польша - 38,4%;
- Литва - 16,8%;
- Латвия - 8,4%;
- Беларусь - 8,4%;
- Румыния - 8,2%.
Что этому предшествовало
- Накануне в Украине подорожали овощи. Так картофель сейчас стоит-11,9 гривны / килограмм.
- Резкий рост цены эксперты связывают с погодным фактором. Ведь из-за морозов и снежных заносов на дорогах возникли перебои со снабжением. Поэтому количество картофеля на прилавках уменьшается, а его стоимость растет.
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