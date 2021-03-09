В течение января-февраля 2021 года Государственная фискальная служба (ГФС) выявила 20 незаконных ликероводочных производств, изъяла 229 тонн незаконно изготовленного спирта и 184 тонны контрафактных ликероводочных изделий.

Об этом сообщил глава ГФС Вадим Мельник в интервью "РБК-Украина".

"Кроме скруток, есть еще и другая комплексная проблема, которая у всех на слуху - теневой рынок алкогольных изделий. Именно алкогольная продукция, которая сегодня распространяется через интернет, является вызовом для нас. Это фактически незаконная деятельность лиц, которые в интернете продают не просто нелегальную продукцию, а часто опасную. Человек, который покупает такую продукцию, тоже способствует ее развитию. И никто не знает, какой на самом деле будет нанесен вред. Мы принимаем меры по пресечению этой незаконной деятельности", - отметил Мельник.

Разоблаченные производители контрафактного спирта и ликероводочных изделий понесут ответственность по статье 204 УК Украины - "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров".

"Ответственность будет уголовной, по статье 204 Уголовного кодекса Украины. Сегодня мы уже начали задерживать людей в связи с подозрением в совершении преступления в отношении незаконного изготовления подакцизной группы товаров. Окончательный приговор будет зависеть от степени тяжести", - заявил глава ГФС.

Отметим, Вадим Мельник был назначен на должность председателя Государственной фискальной службы в декабре 2020 года.

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Автор: УНИАН