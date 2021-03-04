Сейчас служба проводит операцию "Спирт", результатом которой должна стать максимальная ликвидация теневого рынка алкогольной продукции в Украине.

Об этом сообщается в сообщении, размещенном на странице главы ГФС Вадима Мельника.

В посте сказано, что сейчас служба проводит операцию "Спирт", результатом которой должна стать максимальная ликвидация теневого рынка алкогольной продукции в Украине.

Сообщается, что сотрудники ГФС вместе с руководством Киевской городской прокуратуры установили ряд Интернет-ресурсов, которые предлагали продажу алкогольных напитков, и в ходе процессуальных мероприятий пресекли деятельность 74 вебресурсов.

"Сейчас мы имеем одни из первых весомых достижений: с начала операции установлено 118 интернет-ресурсов, на которых осуществлялась незаконная реализация ликеро-водочной продукции. В ходе проведения дальнейших мероприятий деятельность 74 из них приостановлена. В судах рассматриваются 12 ходатайств о запрете доступа к почти 100 сайтам и закрытым группам в социальных сетях", - написал Вадим Мельник.

Известно, что службой также были выявлены незаконные производства ликеро-водочной продукции и прекращена деятельность 12 теневых предприятий изготовления незаконного алкоголя, изъято 162 тонны спирта и 117 тонн ликеро-водочной продукции.

Напомним, что 26 февраля в Государственной фискальной службе состоялась рабочая встреча с представителями бизнеса и производителями ликеро-водочной продукции, во время которой участники обсудили с главой службы Вадимом Мельником сотрудничество по борьбе с изготовлением и сбытом поддельного алкоголя.

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Автор: УНИАН