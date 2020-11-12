37% финансирования предназначено для органических фермеров.

Европарламентом, Евросоветом и Еврокомиссией было заключено межведомственное соглашение о помощи на восстановление от последствий пандемии COVID-19 в размере 8 млрд евро для фермеров и производителей продуктов питания из Евросоюза (ЕС) начиная с 2021 года.

Об этом сообщает Euractiv.

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В 2021 году фермеры смогут получить доступ к дополнительным 2,6 млрд евро в качестве первоначального взноса из следующего фонда развития сельских районов, который является частью более широкой многолетней финансовой системы.

С учетом этой надбавки фермерам будет предоставлено более 10 млрд евро в течение двухлетнего периода 2021-22 годов в контексте фонда развития сельских районов Общей сельскохозяйственной политики (CAP).

Часть фонда восстановления, предназначенная для сельского хозяйства, первоначально должна была быть предоставлена только с начала следующего периода CAP, с января 2023 года. Однако теперь, учитывая беспрецедентные проблемы, с которыми сталкиваются сельскохозяйственный сектор было принято решения предоставить помощь раньше.

«Эта поддержка должна быть предоставлена как можно скорее, чтобы действительно стимулировать сектор и восстановление экономики во имя устойчивости и цифровизации», — подчеркнул докладчик по реформе CAP Паоло де Кастро

Он также подчеркнул, что эти средства должны использоваться в соответствии с целями Зеленого соглашения, включая стратегии «Ферма к вилке» и «Биоразнообразие», а также в соответствии с другими международными обязательствами.

Таким образом, не менее 37% финансирования было предназначено для органических фермеров, действий, связанных с окружающей средой и климатом, а также защиты животных.

Не менее 55% фонда будет поддерживать стартапы молодых фермеров и инвестиции в фермерские хозяйства, способствовать перспективному восстановлению.

Государства-члены могут потратить 8% по своему усмотрению, при условии, что они расходуются в общих рамках устойчивого развития.

В настоящее время предполагается, что средства в размере 8 млрд евро будут распределены в течение следующих двух лет, при этом 2,4 млрд евро будут предоставлены в 2021 году, а оставшиеся 5,6 млрд евро — в 2022 году.

Поддержка украинских фермеров

По состоянию на 12 октября 2020 года украинским фермерским хозяйствам было начислено почти 71,6 миллиона гривень государственной поддержки.

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Автор: УНИАН