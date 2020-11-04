В частности, пшеницы отправлено на экспорт 10,75 миллиона тонн.

Украинские аграрии с начала нового маркетингового года (МГ, июль 2020 - июнь 2021) по состоянию на 4 ноября экспортировали 16,84 миллиона тонн зерна, что на 2,7 миллиона тонн меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

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Об этом свидетельствуют данные аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Экспорт украинских зерновых

Пшеницы экспортировано 10,75 миллиона тонн;

ячменя - 3,37 миллиона тонн;

кукурузы - 2,65 миллиона тонн;

ржи - 1,7 тысячи тонн.

Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 61,3 тысячи тонн, что на 56,6 тысячи тонн меньше, чем за соответствующий период прошлого МГ.

Что этому предшествовало

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и участники зернового рынка утвердили предельный объем экспорта пшеницы в текущем маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021) на уровне 17,5 миллиона тонн, а ржи - на уровне 16 тысяч тонн.

Украина обновила рекорд экспорта зерновых в 2019-2020 маркетинговом году, поставив на внешние рынки 57,2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, а также муки.

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Автор: Анна Нагорная