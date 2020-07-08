Эксперты прогнозируют рост мирового потребления картофеля
Аналитики прогнозируют дальнейший рост мирового рынка картофеля.
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Об этом сообщает ТСН.uа.
"По данным аналитического агентства IndexBox, предполагается, что в ближайшее десятилетие мировое потребление клубней будет расти на 1,5% ежегодно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего потребляют картофеля китайцы - 93 миллиона тонн в год. Сразу за ними идут Индия и Украина.
"Странами с самым высоким уровнем потребления картофеля на душу населения стали Беларусь, Украина и Нидерланды. В частности, каждый украинец потребляет 521 килограмм картофеля в год", - подчеркивает издание.
Как сообщал УНИАН, на оптовых рынках Украины из-за существенного увеличения предложения картофеля нового урожая, он существенно подешевел.
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