Эксперты прогнозируют рост мирового потребления картофеля

За прошлый год его объемы в мире увеличились на 6%.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост мирового рынка картофеля.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"По данным аналитического агентства IndexBox, предполагается, что в ближайшее десятилетие мировое потребление клубней будет расти на 1,5% ежегодно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего потребляют картофеля китайцы - 93 миллиона тонн в год. Сразу за ними идут Индия и Украина.

"Странами с самым высоким уровнем потребления картофеля на душу населения стали Беларусь, Украина и Нидерланды. В частности, каждый украинец потребляет 521 килограмм картофеля в год", - подчеркивает издание.

Как сообщал УНИАН, на оптовых рынках Украины из-за существенного увеличения предложения картофеля нового урожая, он существенно подешевел.

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