Еда для богачей: почему дорожает гречка

Цены на гречку в Украине продолжают держаться на заоблачном для большинства сограждан уровне без видимых на то причин. Чего не хватает отечественным производителям гречки, делают ли власти что-то для улучшения ситуации и когда гречка, наконец, сравняется по стоимости с черной икрой – разбирался УНИАН.

На протяжении уже более чем года украинцев шокируют цены на гречку. Рост цен на эту социально важную и неотъемлемую для многих домохозяйств крупу начался в марте 2020 года, когда в Украине полномасштабно развернулась эпидемия коронавируса.

Из-за нее часть украинцев охватила продовольственная паника, заставившая буквально сметать продукты с полок магазинов. На фоне ажиотажного спроса и искусственно созданного дефицита в марте прошлого года производители гречки подняли ее стоимость наполовину – примерно до 40 гривень за килограмм.

Тогда Кабинет министров отнес гречку в перечень социально важных продуктов, обязав производителей и торговые сети декларировать рост цен на нее, а также на три месяца запретил экспорт этой крупы из Украины.

Сейчас продовольственный ажиотаж стих, но при этом цены на гречку в некоторых торговых сетях повысились до 50, а то и всех 60 гривень за килограмм.

Что же происходит с любимым многими нашими согражданами продуктом?

Враждебный импорт

За последние двадцать лет аграрная Украина сократила производство гречки в 4,6 раза – до 104 тыс. тонн в 2020 году.

Годом ранее урожай этой культуры был еще ниже – 85 тыс. тонн. Для сравнения, ежегодно наша страна собирает более 25 миллионов тонн пшеницы и около 30 миллионов тонн кукурузы, львиная доля которых идет на экспорт.

«Украинские аграрии предпочитают заниматься выращиванием более рентабельных и ориентированных на экспорт культур (пшеница, кукуруза, подсолнечник и т.д.). Тем более, что серьезную конкуренцию им составляет более дешевая по цене гречка производства Российской Федерации», – отметили в ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».

Если посмотреть на данные таможни, то в прошлом году Украина экспортировала только 400 тонн гречневой крупы, а импортировала, преимущественно из России, более 32 тысяч тонн. То есть около четверти гречки в наших магазинах – иностранного происхождения, да и, к тому же, существенная доля импорта приходится на страну-агрессора.

В мае правительство России временно запретило продажу гречки в Украину, как «жизненно важного для внутреннего рынка продукта». На фоне этой новости в соцсетях начались спекуляции по поводу того, что цены на гречку в Украине еще больше поползут вверх.

Однако в Минэкономразвития «успокоили» – проблем на рынке гречки не ожидается, поскольку Украина к этому времени успела импортировать ее в достаточных объемах, чтобы обеспечить внутреннюю потребность.

«По состоянию на 1 мая 2021 года, по экспертным подсчетам, импортировано 46 тыс. тонн гречки. Поэтому оснований для возникновения дефицита этой продукции на рынке Украины нет», – отметили в министерстве.

Стабильная дороговизна

В начале мая Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявило, что цены на гречку и другие социально важные товары в стране удалось «стабилизировать».

По данным ведомства, средняя стоимость гречки для украинских потребителей в апреле снизилась на 0,4 процента – до уровня 40 грн/кг.

При этом цены варьируются в зависимости от областей: наиболее дорогая гречка в столице, в центральных и северных регионах Украины, чуть дешевле – в западном. Наценка торговых сетей также дает о себе знать.

«Гречка в магазинах по-прежнему очень дорогая – иногда можно увидеть цены и 50, и 60 гривень за килограмм. А за «органическую» просят 80 гривень, и это за пакетик менее килограмма», – жалуется киевлянин Игорь, который ранее часто отдавал предпочтение этому продукту.

Агентство УНИАН обратилось в Антимонопольный комитет, чтобы узнать, не связано ли повышение цен на гречку со сговором производителей и есть ли объективные основания для роста ее стоимости.

В ведомстве пока что не дали ответ и оценку действий производителей гречки и торговых сетей. Но не исключено, что вскоре Комитет проведет расследование – как это уже делается относительно цен на яйца, сахар и подсолнечное масло, которые за последний год также подорожали вполовину.

В карман к бюджету

Ценовые перипетии вокруг гречки не снизили спрос на этот традиционный и любимый во многих украинских семьях продукт. Гречка по-прежнему остается популярной и очень полезной крупой, поэтому социально важно сделать ее доступной для кошелька каждого покупателя.

В связи с этим правительство в 2021 году впервые ввело новое направление государственной поддержки аграриев – по стимулированию производства гречки. Отечественные аграрии смогут получить дотации в размере 3500 гривень на 1 гектар посевов гречихи.

«Это обеспечит стабильный объем производства гречихи, равный внутреннему потреблению, и в перспективе – ориентацию на экспорт, а также развитие смежных отраслей. Ориентировочная площадь поддержки по Украине должна составить 15 тыс. гектаров», – говорится в сообщении.

Площадь посевов под гречкой в этом году прогнозируется на уровне почти 80 тысяч гектаров. И если четверть выращивающих гречку хозяйств получат дотации и смогут удешевить производство, ближе к осени и новому урожаю можно уверенно ожидать снижения цен на данную крупу.

Не будем забывать, что рост занятых под эту культуру площадей будет приветствоваться пчеловодами и приведет к увеличению объемов производства столь любимого многими гречишного меда.

Правда, как водиться в Украине, велик риск, что дотации «распилят» между собой крупные агрохолдинги, которые, потенциально, могут найти лазейки в документации, необходимой для получения дотаций, а реально ощутимого прироста урожая гречихи украинский прилавок может и не почувствовать.

Развитие внутреннего потенциала

По данным Минэкономики, внутренняя потребность Украины в гречке составляет около 130 тысяч тонн. Согласно предварительным прогнозам, урожай гречки 2021 года вряд ли будет рекордным, но увеличится на 1,5 процента к прошлому году и может достичь 106 тысяч тонн.

Учитывая, что Украина уже импортировала 46 тысяч тонн этой крупы, после получения – в августе-сентябре – собственного урожая, в стране будет более чем достаточно этого продукта для покрытия внутреннего спроса, что также должно снизить цены для покупателей.

Эксперты уверены: наша страна всегда имела и имеет значительный потенциал, чтобы полностью обеспечить внутренний рынок гречкой собственного производства и даже активно продавать этот продукт за границу.

Однако, на этом этапе о полном прекращении Украиной импорта гречневой крупы говорить еще рано.

Необходимо расширить государственную помощь для аграриев, чтобы они были заинтересованы в выращивании гречки, и, что еще более важно, справедливо ее распределить.

Также критично необходимо модернизировать элеваторные мощности и заводы, где этот продукт обрабатывается, и снизить себестоимость производства до такого уровня, чтобы украинская гречка могла свободно конкурировать с продукцией соседних стран.

Если же государственная политика в отношении продовольственной безопасности и дальше будет реализовываться спустя рукава, то в скором времени, вслед за гречкой, как бы не дожить и до импорта пшеницы….

Анна Нагорная

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