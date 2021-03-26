Украина увеличила импорт чеснока из-за отсутствия собственного производства / ua.depositphotos.com

Этой весной Украина из-за отсутствия собственного производства увеличила импорт чеснока на треть.

Читайте такжеВ Украине путешествовали овощи борщевого набораОб этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на данные Государственной таможенной службы Украины.

"Больше всего чеснока в страну везут из Китая - более пяти тысяч тонн в год. Из Египта привозят 1,7 тысячи тонн овощей, а из Ирана - 200 тонн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди главных причин увеличения импорта чеснока специалисты называют отсутствие собственного промышленного производства.

Что этому предшествовало

  • В прошлом году на 18% вырос импорт экзотических фруктов в Украину.
  • Самыми популярными в 2020 году среди украинцев были цитрусовые и бананы. Крупнейшим поставщиком экзотики в Украину остается Турция.
  • В прошлом году из этой страны завезли в Украину около 270 тысяч тонн фруктов.
  • Также их больше всего ввозят из Эквадора, Греции, Коста-Рики, Испании и Египта.

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Автор: Анна Нагорная