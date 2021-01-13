В Савранском районе Одесской области зафиксирована вспышка заболевания африканской чумой свиней (АЧС).
Читайте такжеВолна птичьего гриппа из Европы дошла и до Украины - ГоспродпотребслужбаКак передает корреспондент УНИАН, об этом заявили в пресс-службе Болградской РГА со ссылкой на Главное управление Госпотребслужбы в Одесской области.
Отмечается, что в селе Каменное Савранского района зарегистрировано заболевание африканской чумой свиней.
"Специалисты установили, что АЧС заболели 32 свиньи и 12 погибли. Диагноз лабораторно подтвержден Одесской государственной региональной лабораторией Госпотребслужбы", - сказано в сообщении.
В связи со вспышкой и возможностью распространения вируса АЧС на соседние территории в РГА обращают внимание сельхозпроизводителей Болградского района и граждан, занимающихся выращиванием свиней, на необходимость соблюдать правила безопасности при обращении с животными.
Отмечается, что в случае заражения смертность свиней может достигать 100% и лекарства от АЧС нет. Поэтому единственный метод борьбы с заболеванием – умерщвлять и сжигать больных свиней, чтобы не допустить распространения вируса.
"В случае вспышки АЧС все поголовье свиней в радиусе 3 километров подлежит уничтожению", - заявили в райадминистрации.
Справка УНИАН
- Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней.
- Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных).
- Вакцины от заболевания нет.
- Почти все поголовье заболевших свиней погибает.
- Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.
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