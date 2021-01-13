В случае вспышки АЧС все поголовье свиней в радиусе 3 километров подлежит уничтожению.

В Савранском районе Одесской области зафиксирована вспышка заболевания африканской чумой свиней (АЧС).

Читайте такжеВолна птичьего гриппа из Европы дошла и до Украины - ГоспродпотребслужбаКак передает корреспондент УНИАН, об этом заявили в пресс-службе Болградской РГА со ссылкой на Главное управление Госпотребслужбы в Одесской области.

Отмечается, что в селе Каменное Савранского района зарегистрировано заболевание африканской чумой свиней.

"Специалисты установили, что АЧС заболели 32 свиньи и 12 погибли. Диагноз лабораторно подтвержден Одесской государственной региональной лабораторией Госпотребслужбы", - сказано в сообщении.

В связи со вспышкой и возможностью распространения вируса АЧС на соседние территории в РГА обращают внимание сельхозпроизводителей Болградского района и граждан, занимающихся выращиванием свиней, на необходимость соблюдать правила безопасности при обращении с животными.

Отмечается, что в случае заражения смертность свиней может достигать 100% и лекарства от АЧС нет. Поэтому единственный метод борьбы с заболеванием – умерщвлять и сжигать больных свиней, чтобы не допустить распространения вируса.

"В случае вспышки АЧС все поголовье свиней в радиусе 3 километров подлежит уничтожению", - заявили в райадминистрации.

Справка УНИАН

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней.

Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных).

Вакцины от заболевания нет.

Почти все поголовье заболевших свиней погибает.

Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.

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Автор: Лариса Козовая